Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Beyoğlu Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Beyoğlu Sohbetlerinin konuğu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Selçuk’un yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Sanatçı Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Gazeteci Nagehan Alçı ile dini temsilciler, sanat, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı. Sohbette konuşan Bakan Selçuk, eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"E-OKULU DÜNYAYA SATMAK İSTİYORUM"

Eğitim sistemine yönelik değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Eğitim milli olmaz dedim çok tepki aldım bu konuda yine alacağımı biliyorum ama bunu söylemeyi çok seviyorum. Eğitim öncelikle evrensel olur, çünkü eğitimin mesajı insanadır. Biz müfredatı değiştirdiğimizde reform yaptık demeyiz. Aslında reform kelimesinin kendisi çok sağlıklı bir kelime değil. E-okul diye bir yazılım mesela birkaç ay sonra ben onu dünyaya satmak istiyorum. Bu kadar güzel ve kapsamlı bir çalışma yapılmış yıllar içerisinde” ifadelerini kullandı.