Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanlığı kulislerine göre, kendisine bakanlık görevi teklif edilen Selçuk, ilk olarak dönemin MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile çalışamayacağını Külliye'ye iletti.

MEB kaynakları, Tekin'in İsmet Yılmaz'ın bakanlığı döneminde de Külliye'ye daha yakın hareket ettiği, eğitim politikalarının belirlenmesi noktasında aktif rol aldığını ve bu durumun Yılmaz başta olmak üzere bakanlıkta rahatsızlıklara neden olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Tekin ile başlayan süreç ise bakanlığın üst kademesininin yarısının değişimine neden oldu.

