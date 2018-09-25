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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kulislerine göre, kendisine bakanlık görevi teklif edilen Ziya Selçuk, ilk olarak dönemin MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile çalışamayacağını Külliye'ye iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanlığı kulislerine göre, kendisine bakanlık görevi teklif edilen Selçuk, ilk olarak dönemin MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile çalışamayacağını Külliye'ye iletti.

MEB kaynakları, Tekin'in İsmet Yılmaz'ın bakanlığı döneminde de Külliye'ye daha yakın hareket ettiği, eğitim politikalarının belirlenmesi noktasında aktif rol aldığını ve bu durumun Yılmaz başta olmak üzere bakanlıkta rahatsızlıklara neden olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Tekin ile başlayan süreç ise bakanlığın üst kademesininin yarısının değişimine neden oldu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziya selçuk meb Yusuf Tekin ismet yılmaz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
doğru bir tercih. yıllardır müşteşarlık makamında ama eğitimin içine etti.
Sayın Bakanım yönümüzü sana döndük. haydi inşallah toplama toparlama dönemi başlıyacak
sayın bakan benim oğlum güngören andoluya gidiyor iki hafta oldu kitap yok nasıl olucak bu işler böyle boş konuşup durmayın ya sen daha ders kitabınını dağıtıramıyon tamgün okul sabvah ölenci tenefus 5 daka bu öğrenciler robotmu akşam 8 geliyor benden sonra konuşma çalış ayıp
Mantıklı iş yapmış.
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