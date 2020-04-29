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  4. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar 1 Haziran'da açılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar 1 Haziran'da açılabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 22:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk açıklamasında "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar 1 Haziran'da açılabilir

Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde;

Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran’da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmalar hep bir yere bağlanıyor. 31 Mayıs’a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

Okulların dezenfektanlarla temizlenmesi alınması gereken tedbirler bu işlerin tedbir kısmına yönelik olarak meslek liselerinde ele alınan konular ve bizim üretim bandımızda olan bir çok ürünü burada devreye sokmamız mümkün.

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