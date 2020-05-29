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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar ile sürücü kurslarının 1 Haziran'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı Özel Öğretini Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim kurumları ile kurslarda eğitimlere, 16 Mart-31 Mayıs'ta ara verildiğini anımsattı.

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmesi ve normalleşme sürecinin planlandığı şekliyle devam etmesi üzerine Bakanlığın özel öğretim kurumlarına ilişkin Bilim Kurulu'nun görüşlerini de alarak yeni kararlar aldığını ifade eden Yıldız, kararlara ilişkin illere yazı gönderdiğini belirtti.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEK

Söz konusu yazıda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelerin yer aldığını belirten Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Genel Müdürlüğümüze bağlı, özel okul öncesi eğitim kurumları, özel anaokulları ve ana sınıfları 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine başlayacak. Bu kapsamda, kurum binaları, eğitim etkinliği yapılan diğer alanlar, okul bahçesi ile öğrenci servis araçlarında koronavirüs salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili tedbirler alınacak. Özel okul öncesi eğitim kurumları, kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek. Yani özel öğretim kurumları, 1 Haziran'dan sonra yaz döneminde yaptıkları, yaz okulu, sosyal etkinlikler, kayıt alma gibi faaliyetlerini yürütebilmek için açık olacak, yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapabilecek. Yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik kurslarının da aralarında bulunduğu özel çeşitli kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, gemi adamı, pilot yetiştirme kursları, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel kurumlardan isteyenler, 1 Haziran itibarıyla eğitime başlayabilecek. Bu süreçte, sadece özel öğretim kursları uzaktan eğitime devam edecek "

Rehabilitasyon merkezlerine ilişkin sivil toplum kuruluşu, sektör ve dernek temsilcilerinin taleplerini de aldıklarını dile getiren Yıldız, bu konudaki çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Yıldız, faaliyetlerine 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kurumların, binaların dezenfekte edilmesi, görevli personel, öğrenci ve kursiyerin tıbbı maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları, öğrenci veya kursiyerler arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde sınıfların düzenlenmesi gibi kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

Bakanlık, 81 ile gönderilen yazıda anaokulu, anasınıfı ve kurslarda uygulanacak hijyen kurallarının detaylarını da paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çocuğum 15 yaşında, ingilizce kursuna gidiyor, nasıl olacak???
17 yaşındayım özel eğitiö kursuna gidiyorum (dershane) onlarda açıldımı
kpss kursları da dahil mı?
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