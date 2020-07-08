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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.07.2020 19:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan kararla, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi

Bakanlıktan illere giden yazıya göre, MEB'e bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 ders yılı, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020'den itibaren uzaktan eğitimle yürütüldü ve 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlandı.

Söz konusu eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin devamsızlık durumlarına ait iş ve işlemlerin birinci dönemde yapılan devamsızlıklar dikkate alınarak gerçekleştirileceği daha önce okullara ve kamuoyuna duyuruldu.

Ancak, MEB'e ulaşan öğrenci ve velilerin talebine göre, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki 12'nci sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına, bazılarının da sorumluluk sınavları ile başarabilecekleri sayıda sorumlu derslerinin bulunmasına rağmen ilgi özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri, bazılarının ise örgün eğitime devam etmek istedikleri halde örgün eğitimin dışına çıkma gibi bir durumla karşı karşıya kaldıkları anlaşıldı.

MEZUN OLABİLECEKLER

MEB, durumları bu şekilde olan öğrenciler için yeni bir karar aldı. Buna göre, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak mezun edilebilecek.

Tüm derslerden birinci dönem puanı oluşmasına rağmen başarısız dersleri olup devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı durumunda bulunan lise son sınıf öğrencileri de devamlı öğrenciler gibi değerlendirilerek, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavlarına girebilecek ve başarılı olmaları durumunda mezun olabilecekler.

Dönem puanı oluşmayan ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereği devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrenciler ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında örgün eğitime devam edebilecekler. (AA)

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