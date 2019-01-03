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Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosu değişti

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.01.2019 13:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın da (MEB) yıllardır kullandığı logo yeniden tasarlanarak değiştirildi. Yeni logoda Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlara, bakanlık amblemine ve eğitim meşalesine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosu değişti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın geçtiğimiz aylarda başlattığı çalışmayla 16 bakanlığın logosu yeniden tasarlanarak değiştirildi.

İletişim Başkanlığı’nın çalışmasına göre Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Milli Eğitim, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıklarının logoları Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlarla ve bakanlığa ait amblemle yeniden tasarlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’da yeniden tasarlanan logosunu bugün sosyal medya hesaplarından güncelledi.

Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 Türk devletini temsil eden yıldızlarla çevrili olan ve eğitim meşalesi kullanılan yeni logo resmi yazılarda ve MEB’in basın açıklamalarında kullanılmaya başlandı.

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meb Milli eğitim Bakanlığı

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