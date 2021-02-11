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  4. Milli Emlak Genel Müdürlüğü arazisini sahte belgelerle satan şebeke çökertildi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü arazisini sahte belgelerle satan şebeke çökertildi

11.02.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da asılsız belge düzenleyerek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait araziyi bir kişiye sattıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı.Alınan bilgilere göre, çıkar amaçlı bir suç şebekesinin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araziyi, iş insanı E.P’ye satışına ilişkin çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, arazinin gerçek dışı sahte belgelerle el değiştirdiğini tespit etti.Emniyet ekipleri, evrakta sahtecilik yöntemine başvurarak asılsız belge düzenleyen şebekenin, sattıkları arazi karşılığında E.P’den 15 milyon lira para ile 15 milyon lira değerinde bir arsa aldıklarını ortaya çıkardı.Yapılan tespit çalışmalarının ardından harekete geçen organize polisi, operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul’da asılsız belge düzenleyerek Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait araziyi bir kişiye sattıkları ileri sürülen 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, çıkar amaçlı bir suç şebekesinin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait yaklaşık 30 milyon lira değerindeki araziyi, iş insanı E.P’ye satışına ilişkin çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, arazinin gerçek dışı sahte belgelerle el değiştirdiğini tespit etti.
Emniyet ekipleri, evrakta sahtecilik yöntemine başvurarak asılsız belge düzenleyen şebekenin, sattıkları arazi karşılığında E.P’den 15 milyon lira para ile 15 milyon lira değerinde bir arsa aldıklarını ortaya çıkardı.
Yapılan tespit çalışmalarının ardından harekete geçen organize polisi, operasyon için düğmeye bastı. İlk olarak E.P’nin arsasına satılamaz şerhi koyduran polis, dolandırıcıların araziyi ikinci ve üçüncü kişilere devir işlemi yapmasının önüne geçti.
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da bu sabah düzenlenen operasyonda, aralarında şebeke elebaşı İ.Ç’nin de olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet ekiplerince baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 340 bin dolar, 174 bin avro ve 2 tabanca ile 98 mermi ele geçirildi.
Şebeke üyelerinin polisteki ifade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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