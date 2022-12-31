HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor?

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor?

31.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşına sayılı saatler kaldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milli piyango bileti ile milyoner olmak, binlerce şans oyunu severin hayallerini süsledi. Bu yıl büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL oldu. Peki Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor?

Milli Piyango yılbaşı özel bileti bu yıl da birçok şans oyunu severin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çekiliş için henüz bilet almamış kişiler, 31 Aralık'ta başlayan Milli piyango çekilişi için saat kaça kadar bilet alınabileceği merak ediliyor. Peki Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor?

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri internet adresinden, seyyar ve gezici bayilerinden alınabilir. Bilet satışları 31 Aralık saat 12.00'a kadar geçerlidir.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango çeyrek biletinin fiyatı 50 TL,
Milli Piyango yarım biletinin fiyatı 100 TL,
Milli Piyango tam biletinin fiyatı ise 200 TL'dir.

Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor?

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş bütün gün devam edecek. Saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Küçük çocuğa birden fazla kişi cinsel istismarda bulundu, serbest bırakıldılarİğrenç olay! Küçük çocuğa birden fazla kişi cinsel istismarda bulundu, serbest bırakıldılar
Memura tokat atmıştı! Bakanlık duyurdu! Görevden alındı...Memura tokat atmıştı! Bakanlık duyurdu! Görevden alındı...
'Beni aradın' düellosunda son perde!'Beni aradın' düellosunda son perde!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango büyük ikramiye bilet çekiliş

En Çok Okunan Haberler

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Benzine 84 kuruşluk yılbaşı zammı! Motorinde yüzde 135'lik rekor artış ... (31 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları))

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Kayak merkezlerinde bile kar yağışı yok! Uzmanlar uyardı: ‘Yüksek basınç faciası’

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

Yılın transferi resmen açıklandı! Ronaldo formayı giydi...

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

5 kişi öldü, 2 kişi kör oldu! İstanbul'da ölüm zinciri: '35-40 liraya satardı'

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

Ceza yememek için akın ettiler! Kuyruk gece daha da arttı

İş insanına büyük tuzak! ‘Yol kenarı’ dedi dağın başı çıktı...

İş insanına büyük tuzak! ‘Yol kenarı’ dedi dağın başı çıktı...

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.