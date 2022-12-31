Milli Piyango yılbaşı özel bileti bu yıl da birçok şans oyunu severin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çekiliş için henüz bilet almamış kişiler, 31 Aralık'ta başlayan Milli piyango çekilişi için saat kaça kadar bilet alınabileceği merak ediliyor. Peki Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Milli Piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILIR?

Milli Piyango yılbaşı biletleri internet adresinden, seyyar ve gezici bayilerinden alınabilir. Bilet satışları 31 Aralık saat 12.00'a kadar geçerlidir.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango çeyrek biletinin fiyatı 50 TL,

Milli Piyango yarım biletinin fiyatı 100 TL,

Milli Piyango tam biletinin fiyatı ise 200 TL'dir.

MPİ BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş bütün gün devam edecek. Saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

