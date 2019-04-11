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Milli Savunma Bakanı Akar, Fransız mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:39 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü - Görüşmede, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konuları ele alındı - Akar, Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığı Fransız mevkidaşına iletti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefon görüşmesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan kararından duyulan rahatsızlığı iletti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Akar ve Parly arasındaki görüşmede Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve iki ülke arasındaki savunma iş birliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Akar ayrıca, Fransa'nın 24 Nisan ile ilgili kararından duyulan rahatsızlığı da Fransız Bakan'a iletti.

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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