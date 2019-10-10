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Millî Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 12:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ile telefonda görüştüğünü açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede;Harekâtın, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde yapıldığını, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alındığını, Sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah’ın Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik desteklerini belirttiği görüşmede, Bakan Akar da mevkidaşına samimi dilekleri için teşekkür etti.”

Millî Savunma Bakanı Akar, Katar Savunma Bakanı Attiyah ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Bakan Akar görüşmede;
Harekâtın, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan “Meşru Müdafaa Hakkı” çerçevesinde yapıldığını, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini, Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alındığını, Sivil/masum kişilerin ve harekât bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.
Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah’ın Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik desteklerini belirttiği görüşmede, Bakan Akar da mevkidaşına samimi dilekleri için teşekkür etti.”

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