Erdoğan sayıyı açıkladı: 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"30 Ağustos zaferi milli mücadelenin dönüm noktasıdır. Bugün mezun olan Türk ve misafir olan öğrencilerimizin hepsini tebrik ediyorum.

Ülkemiz bundan 5 yıl önce tarihimizin en alçak en hain darbe girişimine şahit olmuştur. Ordumuzun içindeki bir grup FETÖ ihanet çetesi mensubunun başlattığı 15 Temmuz darbe girişimini, milletimizle beraber günün ilk ışıklarıyla birlikte kati şekilde başarısızlığa uğrattık. Bu şanlı mücadelede 183 vatandaşımız ve 63 polisimizle birlikte 5 askerimizi de şehit verdik.

"21 BİN TSK MENSUBUNUN ORDUMUZLA İLİŞİĞİNİ KESTİK"

Aynı şekilde FETÖ’cülere karşı çarpışan 43 askerimiz de gazilikle şereflendi. Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik.

Darbe girişimine bilfiil katılan veya örgütle iltisaklı 4 bin 723 ordu mensubu halen cezaevinde bulunmaktadır. Bu darbe girişiminin ardından TSK'da, eğitim kurumlarını da içeren kapsamlı bir reform gerçekleştirdik. Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattık.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren harp okullarını, yüksek okulları, enstitüleri, Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde tekrar kurduk. Askeri eğitimi üniversitemizde tek çatı altında toplayarak kurumsal bütünlüğü sağladık.

Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz, hamdolsun işte bugün mezun oldu. Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat peşinde koşuyordu."

Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesini, artık çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli, çok daha donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz. Müfredatından araç gerecine kadar her alanda çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir eğitim öğretim kurumumuz var.

Mesela Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte öğrencilerimiz, İngilizce yanında Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça ve bu yıldan itibaren Yunanca hazırlık eğitimi almaya başladılar. Sonuçta ortaya şu rakamlarla da teyit olacağı üzere gerçekten hepimizin iftihar etmesi gereken bir başarı öyküsü çıktı. İlk etapta ara sınıflara öğrenci alım yoluyla TSK'nın personel temininde herhangi bir kesintiye meydan verilmemiştir. Bu yıl itibarıyla da tüm sınıflar, üniversitemizde eğitimlerini tamamlamaya başlamıştır.

"15 TEMMUZ'DAKİ KAYIPLARIMIZI TELAFİ ETTİK"

Milli Savunma Üniversitemiz, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 15 bin 501’i Türk, 947’si 20 ayrı ülkeden misafir olmak üzere toplam 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim öğretim vermiştir. Bugüne kadar üniversitesi verdiği mezun sayısı misafirlerle birlikte 23 bin 433’ü bulmuştur. Bir başka ifadeyle sayı bakımından 15 Temmuz’daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız.

Bugün ordumuzda üsteğmen, teğmen, astsubay kadrolarında binlerce Milli Savunma Üniversitesi mezunu görev yapmaktadır. Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara vermeyen, gece gündüz programını uygulayarak faaliyetlerini sürdüren tek eğitim kurumu Milli Savunma Üniversitemizdir.

"BUNLARI BİZ YAPIYOR, BİRİLERİNDEN DİLENMİYORUZ"

Bu genç teğmenlerimizle birlikte yarınlara yürüyoruz. Libya'da Karabağ'da yürüyoruz. Her şerde bir hayır vardır. 15 Temmuz sonrası pek çok kritik kurumda benzer süreçleri işleterek egemenliğimizi tahsis ettik. Görüyorsunuz İHA'larımız SİHA'larımız TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Bunları biz yapıyor, birilerinden dilenmiyoruz."

