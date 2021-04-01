Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları | MSÜ 200 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi çeşitli kadrolardan personel alımı yapacak. İstihdam edilmek üzere başvuruları kabule den MSÜ'nün duyuruyu yayınlaması ile pek çok vatandaş 'MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, tüm detaylar...

MSÜ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli personel başvuruları, 01 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru şartları şöyle:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

-Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

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