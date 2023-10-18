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Milli yas nedir, ne anlama gelir? Milli yas (ulusal yas) ilan edilince ne olur?

18.10.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Milli yas nedir, milli yas ilan edilince ne olur gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik bombalı saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini açıkladı. İşte milli yas hakkında tüm merak edilenler...

Milli yas nedir, ne anlama gelir? Milli yas (ulusal yas) ilan edilince ne olur?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından milli yas nedir, ne anlama gelir? Milli yas (ulusal yas) ilan edilince ne olur? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm bilgiler...

MİLLİ YAS NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.

Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.

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ULUSAL YAS GÜNLERİNDE BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir. Diğer zamanlarda hükümet, Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir.

Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükümet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir.

Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrak, durum ne olursa olsun asla yarıya indirilmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'deki bayrak ise sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir. Yarıya çekilecek bayrak öncelikle tam yüksekliğine yükseltilmeli, daha sonra ise direğin yarısına indirilmelidir.

Günün önemli manşetleri


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