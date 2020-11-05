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Milyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sürekli olarak internette cinsel içerikli yazışma yapanlara üro-Androloji uzmanından korkutan uyarı geldi. Prof. Dr. Halim Hattat, karşılaşılacak problemlerin tek tek anlattı. İşte detaylar.

Milyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarı

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, gittikçe kullanımı artan internetten cinsel içerikli yazışmalara ilişkin uyarılarda bulundu.

Birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini aktaran Prof. Dr. Hattat, "Böyle ilişkilerde karşılıklı uyum, aynı ortamı paylaşma ve tensel beraberlik gibi cinsel ilişkinin belirleyici özellikleri bulunmuyor. Bu özellikler sadece gerçek bir partnerle olan cinsel beraberliklerde mümkün oluyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmaya göre dünyada 69.7 milyon kişi interneti cinsel aktiviteler için kullanıyor. Bunlar arasında cinsel sohbet, tartışma forumları ve pornografik resim- film gibi içerikler var. "Araştırmalar, içe dönük, kendini ortaya koymada zorlanan, sosyal fobileri olan ve eleştiriye karşı hassas olan kişilerin internet ortamında daha rahat ettiklerini gösteriyor" dedi.

CİNSEL SORUNLARI GİZLİYOR

Prof. Dr. Halim Hattat, "Cinsel sorunları olan kişilerde sanaldan yazışmak performans endişesini azaltıyor. Daha rahat iletişim kurmayı sağlıyor, sorunları saklıyor. Problemleri olanlar internet ortamının sağladığı görünmezlik duvarları sayesinde kendilerini daha kolay ifade edebiliyor. Yine eşleriyle cinsel istek ve arzularını paylaşamayan, iletişim kuramayan, keyif veren davranışları eşiyle yaşayamayanlar için de sanal ortam rahatlık getiriyor. Uzun ilişkilerde cinsel ilişki sıklığı doğal bir düşüş gösterebiliyor. Bu nedenle ilişkisinde mutsuz olan, yenilik arayan veya cinsel cazibesini yitirdiğini düşünenler de bu tip ilişkilere rağbet ediyor" diye konuştu.

GERÇEK BİR BAŞARI DEĞİL

Prof. Dr. Hattat, sanal yazışmalarda başarılı olunsa da sosyal fobi, cinsel endişeler, performans kaygıları, sertleşme problemi gibi cinsel sorunların gerçek hayatta devam ettiğini belirtti.

Hattat, "Gerçek ilişkileri sürdürmek için gereken cinsel iletişim eksik kalıyor. Bu tür bağımlılarda, uyku sorunları, sosyal hayattan uzaklaşma, ruh hali değişimleri ve cinsel isteksizlik, partnerlerinde de reddedilmişlik hissi, yalnızlık ve cinsel yakınlıkta azalma gibi sıkıntılar görülüyor" ifadelerini kullandı.

BİTKİSEL İLAÇLARA DİKKAT

Testosteron eksikliği, penis damar ve sinirlerindeki yetmezliklerin eşle yaşanan cinselliği olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Biz bu tip sorunlarda; cinsel isteksizlik, sertleşme sorunu ve boşalma problemlerinde lokal ilaçlar, hormon tedavisi, şok dalga tedavisi, PRP, enjeksiyonlar tedavi seçeneklerini öneriyoruz. "Tedavi olurken mutlaka hekime danışın, internetten aldığınız bitkisel ilaçların çoğu tehlikeli, yan etkileri var. Problemlerin altında yatan ana neden bulunmadıkça, başarılı ve kalıcı tedavi mümkün değildir. Sorunları çözmezseniz, kendinizi depresif, başarısız ve kaygılı hissedebilirsiniz" dedi.


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