Mimar Koca kanseri yenme hikayesini kadınlar için anlattı

İSTANBUL, (DHA)- Kanseri yenen ödüllü Mimar Feza Koca, 8 Mart dolayısıyla kadınlara seslendi. Koca, “Kansere yakalandıktan sonra kapalı kapılar ardında soyundum. Ama bu hastalığı yendim. Bunda annemin payı çok büyük. Kadınlar ancak güçlü anneler sayesinde güçlü kadınlar olabilirler” dedi. Geçtiğimiz yıl 22’ncisi düzenlenen dünyada inşaatın oscarları olarak nitelendirilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde tasarladığı BJK No:1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri projesiyle Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri’nde 2 ödülün sahibi olan Mimar Feza Koca, kadınlara ilham olacak başarı hikâyesini anlattı. 4 yaşında babasını kaybetti. Darüşşafaka’da eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimini bitirdikten sonra iş yerini kurdu. Evlendi, 1 kızı oldu. 32 yaşındayken meme kanserine yakalandı. Peruk takmak zorunda kaldı, kızı bile annesini tanımadı. Üzüldü, mutsuz oldu ama yılmadı. Kendi başarısını kendi yazdı. İş hayatında kazandığı ödüllere her gün yenisini ekledi. Erkek hegemonyasında olduğunu söylediği mimarlık sektörüne adını altın harflerle yazdı.

“ERKEĞİN YARDIM ETTĞİ ŞEYLER KADININ GÖREVİ GİBİ GÖZÜKÜYOR” Erkeklerin iş hayatında daha şanslı olduğunu belirten Koca, "Erkekler daha fazla network oluşturabiliyor. Kadın olarak bunu yaratmanız çok zor oluyor. Ve üstüne üstlük evli oluyorsunuz. Çocuğunuz oluyor daha fazla sorumluluğunuz oluyor. Belli bir saatten sonra ailenize zaman ayırmanız gerekiyor. Bir erkek gibi davranamıyorsunuz. Ama erkek tamamen eşine her noktada konsantre olabiliyor. Erkek evine vakit ayırsa da hep yardımcı konumunda oluyor. Ama bu kanının sorumluluğu gibi gözüküyor" dedi. “KANSER OLDUM, ŞANTİYELERE MASKE İLE GİTTİM” Meme kanseri olduğunu öğrendiğinde neler yaşadığını anlatan Koca, "31 yaşındaydım çokta bilgim olmayan bir konuydu aklımada gelmeyecek bir konuydu. Kızım üç yaşındaydı ben kanser olduğumda. Ofisi yeni açmıştım. Çok farklı duygular içerisindeydim. Hemen tedavilere başladım. Yıllar içerisinde dokuz kere ameliyat oldum. Ameliyat olduktan sonra ofisi hiç aksatmadım. Sadece o süreçler arasında ameliyata gittim. İşimi hiç aksatmadım. Şantiyelere maskeyle gittim. Radyoterapilere ofisten gittim. Aslında çalışmak zordu ama çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.