Prof. Dr. Orhan Şen 'Aşırı sıcaklar' deyip açıkladı! İstanbullular dikkat... 'Bu illerde bayram boyunca yağış yok' Meteoroloji son dakika 16 - 20 Haziran hava durumu

Bugün hava nasıl? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, sıcaklıklar artacak mı azalacak mı? Bayram tatiline çıkan vatandaşlar bu soruların yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde son hava durumu tahmin raporu geldi. Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapılırken yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji, 16 Haziran - 20 Haziran arası tahminlerini de paylaştı. Diğer yandan Prof. Dr. Orhan Şen'den de dikkat çeken açıklamalar geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen "Pazar doğu karadeniz ve doğu anadolu kuzeyinde öğleden sonra yağış kuvvetli. Sıcaklıklar artmaya başladı. Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu anadolunun batısında aşırı sıcaklar var. İstanbul tekrar 30 üzerine çıkıyor. Bayramın 3.4. günü doğu karadeniz, iç ege ve batı akdeniz içi yağışlı" ifadelerini kullandı.
Şen bir sonraki paylaşımında ise "Bugün Pazar İstanbul 30, İzmir 36, Antalya 32, Ankara 30. Bu illerde bayram boyunca yağış yok. Rüzgar Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Herkesin bayramını kutlar esenlikler dilerim" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu