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Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Kırıkkanat, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af tasarısıyla ilgili olarak, 'MHP’nin AK Parti tarafından desteklenecek af yasası taktiğini ifşa ediyorum' dedi ve ses getirecek bir iddiada bulundu.

Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!

MHP’li 8 milletvekili tarafından TBMM'ye sunulan "Bazı Suçlarla Ilgili Ceza Sürelerinden Şartlı Indirim ile Tutuklu ve Hükümlerin Salıverilmelerine Dair Kanun Teklifi" yani “Af tasarısı” tartışılmaya devam ediliyor.

Gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat ise, konuyla ilgli olarak sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Mine Kırıkkanat, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP’nin AK Parti tarafından desteklenecek af yasası taktiğini ifşa ediyorum: yasada bilhassa teknik hata yapılacak. Dışarı çıkamayanlar AYM’ye gidecek. AYM eşitlik ilkesi gereği yasayı genişletecek. FETÖ ve Adnancılar çıkarılacak. MHP ve AK Parti, biz yapmadık AYM yaptı diyecek. Tezgah bu!" diye belirtti.

İşte o paylaşım:

mine-kirikkanat

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
ya artık uyanın lütfen bunların hepsi ama hepsi danışıklı dövüş. doların bu kadar çıkması fetö kavramı içeri alınan insanlar abd ile kriz durumu hepsi ülke başkanlarının çıkar çatışması. bakın dün nasıllardı bugün trump türkiyeye övgüler veriyor. çünkü tayyip türkiyede aşağı düştü şimdi övdüler aftan dolayıda fetöcüler çıkarılaca çünkü içerdeki fetöcülerin bir kısmının eşlerine emekli maaşı bağlanmış. darbe girişimi diye bir şey de olmadı. fetöcüler adnancılar hepsi çıkacaklar. ha tayyip asla çıkamaz asar keser laflar eder ama çıkaracak bir yolunu bulurlar. çünkü bizde mal insan çok
AYNI RAHİP İÇİN YOL YAPMAYA BAŞLAMALARI GİBİ YOK RAHİP İYİDİR YOK ONLA DERDİMİZ YOK TÜRKİYEDE BAŞKA KONUŞAN ABD DE BAŞKA KONUŞAN BİR CUMHURBAŞKANINA SAHİBİZ
Boş yapan biri daha :) siz önce kendi vekilini taciz edeni haber yapın hani kadın dayanışması vardı? Tayyip üstüne basa basa söyledi fetö gibi devlete ihanet edenler ve tecavüzcü gibi kişiler asla çıkmıcak dedi yasa bunlara deymicek dedi. olay olduğunda sorgulanması gerek hiç bişi olmadan atlayanlara deli oluyorum. Tecavüzü biz çıkardık diyenide haber yapmaz ama böyle şeyleri twitler hemen abi eşit olun şu siyasi konuda yaa
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