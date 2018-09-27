Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!

MHP’li 8 milletvekili tarafından TBMM'ye sunulan "Bazı Suçlarla Ilgili Ceza Sürelerinden Şartlı Indirim ile Tutuklu ve Hükümlerin Salıverilmelerine Dair Kanun Teklifi" yani “Af tasarısı” tartışılmaya devam ediliyor.
Gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat ise, konuyla ilgli olarak sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir iddiada bulundu.
Mine Kırıkkanat, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP’nin AK Parti tarafından desteklenecek af yasası taktiğini ifşa ediyorum: yasada bilhassa teknik hata yapılacak. Dışarı çıkamayanlar AYM’ye gidecek. AYM eşitlik ilkesi gereği yasayı genişletecek. FETÖ ve Adnancılar çıkarılacak. MHP ve AK Parti, biz yapmadık AYM yaptı diyecek. Tezgah bu!" diye belirtti.
İşte o paylaşım:
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