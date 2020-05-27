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Minecraft Dungeons 26 Mayıs’ta Xbox Game Pass’e geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 09:08 | Son Güncelleme

Aylık ortalama 160 milyon oyuncunun oynadığı Minecraft’ın farklı bir türdeki yeni oyunu Minecraft Dungeons 26 Mayıs tarihinde oyun severlerle buluşacak. Oyuncular ve geliştiriciler tarafından sabırsızlıkla beklenen Minecraft Dungeons, Microsoft’un diğer tüm özel oyunları gibi çıktığı ilk gün Xbox Game Pass’te oynanabilir olacak.

Minecraft Dungeons 26 Mayıs’ta Xbox Game Pass’e geliyor

Tüm zamanların en çok satan oyunu Minecraft’ın alternatif versiyonu Minecraft Dungeons, Standard ve Hero olmak üzere iki sürümle piyasaya çıkacak.

Minecraft Dungeons, alışıldık Minecraft yapısından oldukça farklı.

Sıradan zindan oyunlarından yola çıkılarak kurgulanan klasik macera oyununda kahramanlar labirent ortamında dolaşıyor, çeşitli bulmacalar çözüp canavarlarla savaşıyor. Çok oyunculu olarak da oynanabilen Minecraft Dungeons, en fazla 4 kişinin aynı oyunda olmasına izin veriyor.

Toplayıcılık, seviye geliştirme ve silah edinme açısından Minecraft’ın dinamikleri ile aynı sayılabilecek özellikleri içinde barındıran Minecraft Dungeons, normalde Minecraft evreninde göremeyeceğiniz yapılar, araçlar ve eşyalar da içeriyor. Microsoft’un bütün birinci parti oyunlarında olduğu gibi Minecraft Dungeons da çıktığı ilk gün Xbox Game Pass’te erişilebilir olacak.

XBOX GAME PASS'İN FİYATLARI

100’den fazla oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass’in, konsol için olan versiyonuna aylık 29,99 TL, bilgisayar için olan versiyonuna ise beta sürümüne özel aylık 14,99 TL ücretle sahip olunabiliyor.

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