Minecraft modları nasıl yüklenir? Minecraft mod indirme ve yükleme nasıl yapılır?

Minecraft, sınırsız bir haritada birbirinden farklı maceralar yaşamak isteyenlerin tercihi bir oyun. İki temel amaç üzerine kurulu: Hayatta kalmak ve yepyeni dünyalar oluşturmak. Bu amaçlar doğrultusunda farklı modlar indirilmesi gerekiyor. İndirilen modların oyunun sahip olunan sürümüne uyumlu olması da şart.

Oyun bu yönüyle de dünyadaki en çok ve en büyük mod üreten ve geliştiren modlarına sahip olma özelliği taşıyor. Modlar ücretli ya da ücretsiz olabiliyor. İndirildikten sonra bilgisayarda, dijital platformlarda ya da telefonlarda oynanabiliyor.

Minecraft modları nasıl yüklenir?

2009 yılında üretilen oyuna zaman içinde farklı içeriklere sahip modlar kazandırıldı. Bu modları indirip oyunu geliştirmek hem mobile hem de pc deneyimlerinde mümkün olabiliyor.

Minecraft mod yüklemesi yapabilmek için yapılacak ilk adım Minecraft Forge programının güncel sürümünü indirmek. Sürümler arasında en uygun olanı seçmek gerekiyor. Bu sebeple çoğu Minecraft oyununun son sürümüyle uyumluluk gösteren 1.7.10 sürümü en çok indirilen mod olma özelliğine sahip.

Önce hangi mod ile oynanacağı seçilmelidir. Seçimin ardından indirilen jar uzantılı dosya, oyunun Minecraft klasöründeki mods isimli dosyanın içine atılır. Klasörü bulmakta zorlanan Windows kullanıcıları şu yöntem ile klasöre ulaşabilirler: Çalıştır uygulamasına girilir. Çıkan kutuya %appdata% yazılır. Tamam seçeneği ile klasörüne kısa yoldan ulaşılabilir. Eğer oyununuzun dosyası için mods isimli bir klasör yoksa kendiniz açabilirsiniz. Tüm adımları tamamladığınızda minecraft mod indirme işleminiz yapılmış demektir.

Java üzerinden yazılan Minecraft mod paketi seçenekleri yaklaşık 300 kadar modun birleştirilmesi ile oluşturulur. Ücretsiz olan bazı modlar şunlardır: Animal Bikes, Rope Bridge, Tekkit, Hexxit, The Lost Cities, Decocraft, Carpenters Block. Oyuncular, oyunu oynama amaçlarına göre yüzlerce mod arasından tercih yapabilirler.

Minecraft mod paketi seçenekleri

Oyunun mühendislik yönünü tercih edenler için Tekkit oldukça uygun bir mod. Çünkü en popüler modlardan biri olan Tekkit modu sayesinde uzaya gidebilmek bile mümkün olabiliyor. İçeriğindeki çeşitli mühendislik modları ile yepyeni makineler üretilip geliştirilebiliyor.

Macera isteyen oyuncuların en çok indirdiği modlardan biri ise Heccit. Bu mod ile oyuna yeni görevler, düşmanlar, zindanlar ekleniyor. Oyuncular farklı yaratıkların peşine düşerek kendilerini renkli bir maceranın içinde buluyor.

Oyunun çok gazla mod paketi bulunur. İnteraktif platformları tercih eden bazı kullanıcılar veya oyun tasarımcıları yeni modlar geliştirmeye devam ermektedir. Bu Minecraft mod paketi seçeneklerine ulaşmak içinde birçok yol vardır. Dijital platformlarda yayın yapan oyuncular, oyun geliştiriciler veya oyun içerikli siteler aracılığı ile bu modları inceleme imkânı bulunur.



