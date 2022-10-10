HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Minecraft modları nasıl yüklenir? Minecraft mod indirme ve yükleme nasıl yapılır?

Minecraft modları nasıl yüklenir? Minecraft mod indirme ve yükleme nasıl yapılır?

10.10.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan Minecroft dünya çapında en çok oynanan oyunlardan biri. Oyuncuların hayal gücünü geliştiriyor ve onlara sınırsız tasarımlar oluşturmayı sağlıyor. Tercih edilmesinin temel sebeplerinden biri ise oyunun modlarındaki çeşitlilik.

Minecraft modları nasıl yüklenir? Minecraft mod indirme ve yükleme nasıl yapılır?

Minecraft, sınırsız bir haritada birbirinden farklı maceralar yaşamak isteyenlerin tercihi bir oyun. İki temel amaç üzerine kurulu: Hayatta kalmak ve yepyeni dünyalar oluşturmak. Bu amaçlar doğrultusunda farklı modlar indirilmesi gerekiyor. İndirilen modların oyunun sahip olunan sürümüne uyumlu olması da şart.

Oyun bu yönüyle de dünyadaki en çok ve en büyük mod üreten ve geliştiren modlarına sahip olma özelliği taşıyor. Modlar ücretli ya da ücretsiz olabiliyor. İndirildikten sonra bilgisayarda, dijital platformlarda ya da telefonlarda oynanabiliyor.

Minecraft modları nasıl yüklenir?

2009 yılında üretilen oyuna zaman içinde farklı içeriklere sahip modlar kazandırıldı. Bu modları indirip oyunu geliştirmek hem mobile hem de pc deneyimlerinde mümkün olabiliyor.

Minecraft mod yüklemesi yapabilmek için yapılacak ilk adım Minecraft Forge programının güncel sürümünü indirmek. Sürümler arasında en uygun olanı seçmek gerekiyor. Bu sebeple çoğu Minecraft oyununun son sürümüyle uyumluluk gösteren 1.7.10 sürümü en çok indirilen mod olma özelliğine sahip.

Önce hangi mod ile oynanacağı seçilmelidir. Seçimin ardından indirilen jar uzantılı dosya, oyunun Minecraft klasöründeki mods isimli dosyanın içine atılır. Klasörü bulmakta zorlanan Windows kullanıcıları şu yöntem ile klasöre ulaşabilirler: Çalıştır uygulamasına girilir. Çıkan kutuya %appdata% yazılır. Tamam seçeneği ile klasörüne kısa yoldan ulaşılabilir. Eğer oyununuzun dosyası için mods isimli bir klasör yoksa kendiniz açabilirsiniz. Tüm adımları tamamladığınızda minecraft mod indirme işleminiz yapılmış demektir.

Java üzerinden yazılan Minecraft mod paketi seçenekleri yaklaşık 300 kadar modun birleştirilmesi ile oluşturulur. Ücretsiz olan bazı modlar şunlardır: Animal Bikes, Rope Bridge, Tekkit, Hexxit, The Lost Cities, Decocraft, Carpenters Block. Oyuncular, oyunu oynama amaçlarına göre yüzlerce mod arasından tercih yapabilirler.

Minecraft mod paketi seçenekleri

Oyunun mühendislik yönünü tercih edenler için Tekkit oldukça uygun bir mod. Çünkü en popüler modlardan biri olan Tekkit modu sayesinde uzaya gidebilmek bile mümkün olabiliyor. İçeriğindeki çeşitli mühendislik modları ile yepyeni makineler üretilip geliştirilebiliyor.

Macera isteyen oyuncuların en çok indirdiği modlardan biri ise Heccit. Bu mod ile oyuna yeni görevler, düşmanlar, zindanlar ekleniyor. Oyuncular farklı yaratıkların peşine düşerek kendilerini renkli bir maceranın içinde buluyor.

Oyunun çok gazla mod paketi bulunur. İnteraktif platformları tercih eden bazı kullanıcılar veya oyun tasarımcıları yeni modlar geliştirmeye devam ermektedir. Bu Minecraft mod paketi seçeneklerine ulaşmak içinde birçok yol vardır. Dijital platformlarda yayın yapan oyuncular, oyun geliştiriciler veya oyun içerikli siteler aracılığı ile bu modları inceleme imkânı bulunur.

Minecraft nasıl indirilir? Minecraft oyunu ücretsiz olarak nasıl indirilir ve yüklenir?Minecraft nasıl indirilir? Minecraft oyunu ücretsiz olarak nasıl indirilir ve yüklenir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyorWhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan aralık ayını işaret etti! "Derdimiz asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak"
O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan ettiO kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti
Anahtar Kelimeler:
Minecraft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.