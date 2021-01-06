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Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu

06.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu

Dünyaca ünlü Minecraft, son dönemin en popüler oyunlarından biri. Bir hayatta kalma oyunu ve bağımsız oyun kutusu olan Minecraft'ta oyuncular bir şeyler inşa edebilir, keşifler yapabilir ve diğer oyuncular ile savaşabilir. Siz de bu popüler oyunu oynamak istiyor ve tüm ayrıntılarını keşfetmek istiyorsanız "Minecraft nasıl indirilir?" sorusunun yanıtını inceleyelim.

Şüphesiz Minecraft günümüzün en gözde oyunlarından biri. 40 milyondan fazla kişinin oynadığı ve oyuncuların kendi dünyalarını yaratmasına imkan veren bu oyun, her yaştan oyuncunun ilgisini çekiyor. Değişik materyalleri kullanarak alet ve inşaat yapabildiğiniz ve hayatta kalmaya çalıştığınız bu oyunu siz de tüm ayrıntıları ile öğrenmek istiyorsanız, Minecraft nasıl indirilir gibi merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

Minecraft Nasıl İndirilir, PC'de Nasıl Oynanır?

Minecraft oyununun tam sürümü ücretlidir. Ancak para ödemek istemiyorsanız oyunun çevrim içi oynama özelliği olmayan demo sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Minecraft.net'e Giriş Yapın

Oyunu indirebilmeniz için ilk yapmanız gereken şey oyunun web sitesini ziyaret etmektir. Web sitesinde giriş yaptıktan sonra yükleme başlatıcıyı bilgisayarınıza indirmelisiniz. Web sitesine girdiğinizde en üstte dört adet seçenek göreceksiniz: Games, Community, Merch ve Support. Oyunun ücretsiz deneme sürümünü indirmek için Games seçeneğine tıklamanız gerekir. Games seçeneğine tıkladığınızda oyunun dört farklı sürümünü göreceksiniz. İlk başta bulunan Minecraft seçeneğine tıklayın.

Minecraft'a tıkladığınızda "Minecraft'ı alın" seçeneği yanında "Ücretsiz dene" seçeneğini göreceksiniz, ona tıklayın. Minecraft'ı ücretsiz deneme sayfası ile karşılaşacaksınız. Cihazının işletim sistemine göre seçim yapın. Karşınıza çıkacak sayfada "Ücretsiz Deneme" seçeneğine basın.

Başlatıcı Yükleyin

Minecraft oyunu yüklendiği zaman oyun başlatıcısı otomatik olarak açılır. Ekrandaki yönergeleri takip ederek sorunsuz bir şekilde oyunu yükleyebilirsiniz.

Hesap Kaydını Yapın

Oyunu oynayabilmek için kaydolmanız gerekir. Oyun yüklendiği an otomatik olarak açılır. Açılan sayfada en alttaki "Giriş yapmadan devam et" seçeneğine tıklayın. Bu işlem sizi bir giriş sayfasına yönlendirir. Hesabınız varsa giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa kaydolmanız gerekir. Kaydol seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza "Mojang Hesap Oluşturma" sayfasına bilgilerinizi girerek hesap oluşturmanız gerekir. Hesabınız doğrulandıktan sonra demo sürümünü ücretsiz bir şekilde oynamaya başlayabilirsiniz.

Telefona Minecraft Nasıl Yüklenir?

Minecraft oyununu telefon veya tablete yüklemek mümkün. Eğer cihazınız Android kullanıyorsa Google Play'den oyunu indirebilirsiniz. Cihazınız iOS kullanıyorsa yapmanız gereken şey, oyunu App Store'dan indirmek olacaktır. Oyunu cihazınıza yükledikten sonra yönergeleri takip edip Minecraft'ı oynamaya başlayabilirsiniz.

Minecraft Mod İndirme Nasıl Yapılır?

Minecraft oyun deneyiminizi daha da keyifli hale getirmek istiyorsanız modlardan yararlanabilirsiniz. Minecraft oyununa mod yüklemek için:

  • Öncelikle Minecraft Forge isimli programı bilgisayarınıza yüklemelisiniz.
  • Programı yükledikten sonra indirmek istediğiniz modu seçmeniz gerekir.
  • Bilgisayarınıza inen .jar uzantılı dosyayı Minecraft oyununun "Mods" adlı klasörüne atın. Windows "çalıştır"a "%appdata%" yazarak buraya ulaşabilirsiniz.
  • Açılacak dosyada Minecraft isimli klasöre tıklayıp "Mods" adlı dosyanın içine indirdiğiniz .jar uzantılı dosyayı atabilirsiniz. Bu adımı tamamladığınızda yükleme işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olur.

Minecraft Şehir Modu Nasıl İndirilir?

İstediğiniz evleri yapabilmek için şehir modunu indirebilirsiniz. Oyunu bilgisayarda oynuyorsanız, Minecraft Forge isimli programla bu moda sahip olabilirsiniz. Eğer oyunu telefon veya tablette oynuyorsanız Google Play veya App Store'a girip Minecraft Şehir Modu programını indirebilirsiniz.

Minecraft Dungeons Nasıl İndirilir?

Yeni silah ve zırhlara ulaşabildiğiniz bu modda korkunç yaratıklara karşı savaşabilir ve görevleri yerine getirerek eğlencenin ve heyecanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu modu indirmek için programa ihtiyacınız vardır. İnternette bulacağınız programlar sayesinde modu indirebilirsiniz.

Botania Modu

Çiçekler süslenmiş rengarenk bir dünya yaratmak istiyorsanız Botania modu sayesinde bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

The Lost Cities

Minecraft oyununu unutulmuş bir şehre dönüştüren bu mod, en eğlenceli modlardan biri. Bir kıyamet sonrasında ne kadar uzun süre hayatta kalabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, hemen bu modu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Biosphere Modu

Minecraft'ın en ilginç modlarından biri Biosphere ile tüm engelleri kaldırabilir ve gökyüzünü andıran bir dünyada Minecraft'ın tadını çıkarabilirsiniz.

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