Minecraft nasıl indirilir? Modları ile birlikte Minecraft indirmenin yolu

Şüphesiz Minecraft günümüzün en gözde oyunlarından biri. 40 milyondan fazla kişinin oynadığı ve oyuncuların kendi dünyalarını yaratmasına imkan veren bu oyun, her yaştan oyuncunun ilgisini çekiyor. Değişik materyalleri kullanarak alet ve inşaat yapabildiğiniz ve hayatta kalmaya çalıştığınız bu oyunu siz de tüm ayrıntıları ile öğrenmek istiyorsanız, Minecraft nasıl indirilir gibi merak edilen soruları sizler için yanıtladık.

Minecraft Nasıl İndirilir, PC'de Nasıl Oynanır?

Minecraft oyununun tam sürümü ücretlidir. Ancak para ödemek istemiyorsanız oyunun çevrim içi oynama özelliği olmayan demo sürümünü ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Minecraft.net'e Giriş Yapın

Oyunu indirebilmeniz için ilk yapmanız gereken şey oyunun web sitesini ziyaret etmektir. Web sitesinde giriş yaptıktan sonra yükleme başlatıcıyı bilgisayarınıza indirmelisiniz. Web sitesine girdiğinizde en üstte dört adet seçenek göreceksiniz: Games, Community, Merch ve Support. Oyunun ücretsiz deneme sürümünü indirmek için Games seçeneğine tıklamanız gerekir. Games seçeneğine tıkladığınızda oyunun dört farklı sürümünü göreceksiniz. İlk başta bulunan Minecraft seçeneğine tıklayın.