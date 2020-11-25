Ming-Chi Kuo paylaştı: Apple Mac tasarımını yenileyebilir!

Apple M1 işlemcili Mac'ler ile kısa bir süre önce tanıştık. Apple bu anlamda bize üç yeni Mac modeli sundu. Bu modeller yeni MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac Mini'ydi. ARM tabanlı, Apple Silicon M1 işlemcili yeni Mac bilgisayarlar, özellikleri kadar tasarımlarıyla da konuşuldu. Zira M1 işlemcisi sayesinde MacBook Air'de herhangi bir fan yer almıyordu. Bu da daha ince tasarıma zemin hazırladı. Ming-Chi Kuo'nun iddialarına göre Apple da böyle düşünüyor.

'APPLE MAC TASARIMINI YENİLENİYOR'

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, Mac tasarımlarını yenileyecek. Yenilenen Mac'ler 2021'nin ikinci çeyreğinin sonlarına doğru ya da üçüncü çeyrekte piyasaya çıkacak. Yeniden tasarlanmış Mac'lerin hangi modeller olduğu ise Kuo'nun tahminleri arasında yok. Fakat bazı söylentiler var.

24 İNÇ İMAC, 14 İNÇ MACBOOK PRO VE FAZLASI

Yeni Mac modelleri hakkındaki söylentiler, 24 inç iMac, 14 inç MacBook Pro ve 16 inç MacBook Pro'nun 2021 yılında geleceğini gösteriyor. Yeni tasarım ile gelmesi beklenen bu modellerden 24 inçlik iMac'in ise daha ince çerçevelerle, Face ID yüz tanıma teknolojisine sahip olması bekleniyor. Diğer modellerin ise daha ince çerçevelere ve daha ince tasarımla gelmesi muhtemel.

