Mini LED iPad Pro Nisan’a hazırlık yapıyor

Teknoloji sektöründeki öncü isimlerden biri olan Apple yeni bir ekran teknolojisine geçiş yapmayı planlıyor. Bilindiği üzere Apple şimdiye kadar satışa sunduğu iPad modellerinde IPS ekran kullanmayı tercih etmişti. Şimdi ise yeni bir ekran teknolojisi olan mini LED’e geçmek için gün sayıyor.

Aslında mini LED ekrana sahip ilk iPad modellerinin geçtiğimiz yıl gelmesi bekleniyordu. Fakat yaşanan pandemi süreci nedeniyle Apple bu planını erteleme kararı aldı. En azından firmaya yakın kaynaklardan sızdırılan bilgiler bu yöndeydi. Peki gelelim asıl soruya. Mini LED ekrana sahip olan ilk iPad modelleri ne zaman tanıtılacak.

Apple’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Cupertino merkezli şirket önümüzdeki Nisan ayında online bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Düzenlenecek olan bu etkinlikte Apple’ın mini LED teknolojisine sahip ilk iPad modelleri de tanıtılmış olacak.

Apple’ın bu teknolojiyi ilk etapta iPad Pro modelinde kullanacağı iddia ediliyor. Bu arada gelecekteki iPad modelleriyle ilgili bir diğer iddia da OLED ekranlar üzerine.

Apple’ın 2022 yılında üreteceği bazı iPad modellerine OLED ekranlar kullanabileceği iddia ediliyor. Elbette şimdilik 2022 yılına hayli süre var. Bu sebepten ötürü şimdilik biraz daha beklemek en doğrusu olacaktır.

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