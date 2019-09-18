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Minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymadı! Gerçek yakalanınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 03:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan minibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı.

Minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymadı! Gerçek yakalanınca ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında jandarma ekipleri şüpheli 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Minibüs şoförü ‘dur’ ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Ekiplerce takibe alınan minibüs Güllübahçe Mahallesi meydanında durduruldu.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler işlem yapılmak üzere merkeze götürülürken, organizatör olduğu değerlendirilen minibüsün şoförü de gözaltına alındı. (İHA)

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aydın söke minibüs 35 göçmen

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