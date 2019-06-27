HABER

Minibüs zulasında 8 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 18:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 'zula' olarak adlandırılan gizli bölmelerde 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 'zula' olarak adlandırılan gizli bölmelerde 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu doğu gişeleri çıkışında arama noktası oluşturan ekipler, plakası belirlenen minibüsü durdurdu. Minibüste eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, aracın taban kısmına yapılmış gizli bölmelere saklanan 8 kilo esrar ele geçirildi. Olayda, şüphelilerin uyuşturucu kokusunu önlemek için hayvansal yağlar ve koku yalıtım malzemeleri kullandığı belirlendi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler minibüs sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Falezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldüFalezlerden atladı, kalp masajı ile hayata döndürüldü
Devrilen traktörün altında kalan Erkan, öldüDevrilen traktörün altında kalan Erkan, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.