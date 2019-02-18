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Minibüste 38 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Van'da 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalanırken, araçta 11 kilo 378 gram esrar bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesinde minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine M.S.E yönetimindeki 80 FU 826 plakalı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.

Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 23'ü Afganistan, 15'i Pakistan uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin minibüste yaptığı aramada, sırt çantasında 3 paket halinde 11 kilo 378 gram esrar bulundu.

Sürücü M.S.E. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Gürpınar uyuşturucu Van

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