Minibüsün arkasına bağlanıp sürüklenen köpek telef oldu iddiası

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, minibüsün arkasına iple bağlanarak sürüklendiği ileri sürülen köpek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Köyceğiz ilçesi Sancı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kişi, bir köpeği 48 NJ 247 plakalı midibüsün arkasına iple bağlayıp yola çıktı.

Karayolunda sürüklenen köpeği gören iki kadın sürücü tepki göstererek aracı takibe aldı. Kaçmaya çalışan sürücü bir süre sonra aracı durdurarak köpeğin bağlı olduğu ipi kesti ve hayvanı aracın bagajına koydu.

Kadın sürücüler, olay yerinden geçen trafik polislerinden yardım istedi. Polisler jandarma ekiplerine haber verdi.

Yapılan ilk incelemede köpeğin telef olduğu belirlendi.

Sürücü, jandarma ekipleri tarafından Köyceğiz Jandarma Karakoluna götürüldü. Olaya tanık olan kadınlar da ifade için karakola gitti.

Sürücüye idari para cezası uygulandı.

Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri, sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Köpek için otopsi talep ettiklerini belirten Dağdelen, "Jandarmayı arayarak köpeğin cesedinin Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiğini ve otopsi talep ettiğimizi söyledik. Ayrıca, köpeğin ağzından ve burnundan kan geldiğini belirttik. Şu anda köpeğin ölüsü nerede bilen yok. Otopsi talep ettiğimiz halde niye hayvanın ölüsüne el konulmadı? Şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Dağdelen, savcılıktan köpeğin gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi yapılmasını talep edeceklerini de sözlerine ekledi.

