Minik Eymen'i öldürüp tandır kuyusuna atmışlardı! Anne ve sevgilisi yeniden yargılanıyor

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen yıl Temmuz ayında görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Mine Durak'a, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise yine aynı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezası verildi.

Sanık avukatları cezayı fazla bulurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise cezaların az olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. İtirazlar üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemede yapılan yargılamada; sanık Serkan Elçetin'in cep telefonunun kilitli olması nedeniyle incelenemediği için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğine karar verdi. Sanık Mine Durak'ın ise cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor aldırılmasına hükmedildi. Mahkeme heyeti, bu nedenlerden yerel mahkemenin kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, yeniden yargılama bugün başladı. Müşteki avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Mine Durak ve Serkan Elçetin ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatları, mazeret sunarak duruşmaya gelmedi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme başkanı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin bozma kararını okuduktan sonra tutuklu sanık Mine Durak için cezai ehliyeti konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan rapor alınması için başvurduklarını, ancak 2 Eylül tarihine randevu verildiğini açıkladı. Mahkeme başkanı, diğer tutuklu sanık Serkan Elçetin’in telefonunun içinde minik Eymen’e ait istismar görüntüsü olup olmadığının tespit edilmesi açısından bilirkişi raporu düzenlenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderildiğini söyledi.

Duruşma savcısı, cezai ehliyet ve bilirkişi raporlarının hazırlanmasının beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, raporların beklenmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)

