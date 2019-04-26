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Minik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:00 | Son Güncelleme

TRABZON'da kabir ziyaretinde bulunan anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan Boz'un (3) koşarak gittiği şehitlikte, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarını öptüğü anlara ait görüntü, izleyenleri duygulandırdı.

Minik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyareti

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da kabir ziyaretinde bulunan anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan Boz'un (3) koşarak gittiği şehitlikte, Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarını öptüğü anlara ait görüntü, izleyenleri duygulandırdı.
Trabzon'da yaşayan Emirhan-Merve Boz çifti, yanlarına aldıkları çocukları İsmail İlhan Boz'la kentteki Sülüklü Mezarlığı'nı ziyaret etti. Çift, yakınlarının kabri başında dua ederken, anne ve babasının elini bırakan İsmail İlhan, koşarak mezarlık girişinde bulunan şehitliğe gitti. İsmail İlhan, burada Türk bayraklarını ve şehitlerin kabirleri başında yer alan fotoğraflarını tek tek öptü. Bu anlar, küçük çocuğun ailesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, daha sonra 'Çırpınırdın Karadeniz' müziği eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı. İsmail İlhan Boz'un izleyenleri duygulandıran görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.
TÜRK BAYRAĞI SEVDALISI
Baba Emirhan Boz, oğlunun Türk bayrağı, polis ve askerlere karşı büyük bir hassasiyeti olduğunu belirterek, "Oğlum her gördüğü polis ve askerlere karşı çok duyarlı. Şehit haberleri gördüğünde oturup, bizimle duygulanıp, ağlıyor. Müthiş bir Türk bayrağı sevdası var. Biz de bu hassasiyetinden dolayı onu şehitliğe getirdik. Birden elimizden çıkıp mezarlara doğru koştu ve Türk bayrakları ile mezar taşlarını öpmeye başladı. Kendi dilince dualar okudu. Biz de onun bu anlarını sosyal medyada paylaştık. Paylaşım herkesi çok duygulandırdı. Bu vatan uğruna can verenleri bir kez daha anımsatmış olduk. Umarım büyüdüğü zaman vatan ve milletine hayırlı bir evlat olur" dedi.

FOTOĞRAFLI

Minik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyaretiMinik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyaretiMinik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyaretiMinik İsmail'den duygulandıran şehitlik ziyareti

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