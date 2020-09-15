Minik kız çakmakla oynarken kendini yaktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen olayda, babasının çakmağı ile oynayan küçük kız kendini yakarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesinde ikamet eden bir ailenin 6 yaşındaki kızı Damla G. babasının çakmağı ile oynarken üzerinde kıyafetler bir anda alev aldı. Küçük kızın çığlıklarıyla olayın farkına varan aile hemen müdahale etti. Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ekipler olay yerine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşarak yaralanan küçük kız, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

