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Minikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde Sıfır Atık Festivali kapsamında anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerle yaptıkları kıyafetleri sergilediği defile, ilgiyle izlendi.

Minikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde Sıfır Atık Festivali kapsamında anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerle yaptıkları kıyafetleri sergilediği defile, ilgiyle izlendi.
Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi tarafından Sıfır Atık Festivali düzenlendi. Cumartesi pazarı alanında yapılan festivale Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkan Vekili Yasin Çiçek, kamu kurumlarının amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkan Vekili Yasin Çiçek ve Kaymakam Yalçın Sezgin konuştu. Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Anaokulu ve Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı kıyafetler, defileyle sergilendi. Öğrencilerin birbirinden ilginç kıyafetlerle yaptıkları defile, ilgiyle izlendi. Programda, Atatürk İlkokulu öğrencilerinin geri dönüşüm şarkısı eşliğinde ront gösterisi, Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin step gösterileri de yer aldı.
Daha sonra Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkan Vekili Yasin Çiçek ve davetliler, Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık ile Burdur Gölü'ne 1 Damla da Sen Ol Festivali'nin açılışını yaptı.

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Minikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergilediMinikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergilediMinikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergilediMinikler, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetleri sergiledi

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