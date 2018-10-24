Minimal İnvaziv Koroner Cerrahi ile Ameliyat Endişelerine Son

Son yıllarda tıpta her ne kadar müthiş ilerlemeler elde edilse de koroner kalp rahatsızlıkları hala en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi olarak karşımızda durmaktadır. Koroner arterlerin daralması veya tıkanması ile beraber kalbin kas dokusu yeterince beslenememekte ve bunun sonucunda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve daha da ilerlediği durumlarda kalp krizi oluşmaktadır. Tedavi seçeneklerinden en önemlisi olan geleneksel cerrahi tedavide uygulanan baypas ameliyatlarında hastanın iman tahtası kesilerek kalbe ulaşılmakta ve kalbi durdurularak operasyon gerçekleştirilmektedir. Minimal invaziv yöntem ile bunlara gerek kalmamakla birlikte, operasyon esnasındaki riskler de minimuma indirilmektedir. Ayrıca minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilen operasyonların iyileşme süreci geleneksel baypas ameliyatlarına göre çok daha hızlı olmaktadır.

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Minimal invaziv cerrahinin hedefi hastanın vücuduna mümkün olan en az şekilde müdahale ederek operasyonu gerçekleştirmektir. Bu yöntemle gerçekleştirilen operasyonlarda hastanın iman tahtası kesilmemektedir. Bunun yerine hastanın sol memesinin alt kısmından yapılan küçük bir kesi ile kaburga kemikleri arasından kalbe ulaşılmaktadır. Meme atardamarı bu kesiden çıkarılarak baypas işlemi çalışan kalpte gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde hastanın kalbi herhangi bir şekilde durdurulmamaktadır. Geleneksel baypas ameliyatlarında ameliyat olan hastanın yaklaşık bir hafta boyunca hastanede yatması gerekmektedir. Ancak minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilen operasyonda ise hastalar yaklaşık olarak dört günde evlerine gidebilecek duruma gelmektedir.