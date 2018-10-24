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Minimal İnvaziv Koroner Cerrahi ile Ameliyat Endişelerine Son

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2018 16:09 | Son Güncelleme

Minimal invaziv cerrahinin avantajlarından bahseden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, baypas ameliyatlarında hastaların iman tahtası kesilerek kalbe ulaşmaya çalışmanın son bulduğunu söyledi. Minimal invaziv yöntemi ile kalp hastalarının vücuduna mümkün olan en az şekilde müdahale edilerek operasyonun gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Minimal invaziv yöntemi ile operasyon sonrasında da hastalar daha hızlı iyileşmektedir.

Minimal İnvaziv Koroner Cerrahi ile Ameliyat Endişelerine Son

Son yıllarda tıpta her ne kadar müthiş ilerlemeler elde edilse de koroner kalp rahatsızlıkları hala en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi olarak karşımızda durmaktadır. Koroner arterlerin daralması veya tıkanması ile beraber kalbin kas dokusu yeterince beslenememekte ve bunun sonucunda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve daha da ilerlediği durumlarda kalp krizi oluşmaktadır. Tedavi seçeneklerinden en önemlisi olan geleneksel cerrahi tedavide uygulanan baypas ameliyatlarında hastanın iman tahtası kesilerek kalbe ulaşılmakta ve kalbi durdurularak operasyon gerçekleştirilmektedir. Minimal invaziv yöntem ile bunlara gerek kalmamakla birlikte, operasyon esnasındaki riskler de minimuma indirilmektedir. Ayrıca minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilen operasyonların iyileşme süreci geleneksel baypas ameliyatlarına göre çok daha hızlı olmaktadır.

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Minimal invaziv cerrahinin hedefi hastanın vücuduna mümkün olan en az şekilde müdahale ederek operasyonu gerçekleştirmektir. Bu yöntemle gerçekleştirilen operasyonlarda hastanın iman tahtası kesilmemektedir. Bunun yerine hastanın sol memesinin alt kısmından yapılan küçük bir kesi ile kaburga kemikleri arasından kalbe ulaşılmaktadır. Meme atardamarı bu kesiden çıkarılarak baypas işlemi çalışan kalpte gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde hastanın kalbi herhangi bir şekilde durdurulmamaktadır. Geleneksel baypas ameliyatlarında ameliyat olan hastanın yaklaşık bir hafta boyunca hastanede yatması gerekmektedir. Ancak minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilen operasyonda ise hastalar yaklaşık olarak dört günde evlerine gidebilecek duruma gelmektedir.

OPERASYON SONRASI SÜREÇ

Minimal invaziv yöntemle vücuda mümkün olan en az şekilde müdahale edildiği için iyileşme süreci de daha çabuk olmaktadır. Normal bir baypas ameliyatında hastaların iş hayatlarına dönmesi yaklaşık olarak 2-3 aylık bir süreci kapsamaktadır. Operasyon esnasında iman tahtasının kesilmesi bu sürede etken bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan minimal invaziv yöntemde kemiklerin kesilmemiş olmasından dolayı iş hayatına dönme süreci 2-3 aydan yaklaşık olarak 3 haftaya inmektedir. Ayrıca minimal invaziv yöntemle ameliyat olan hastaların günlük hayatlarına geri dönüş yapması da çok daha kısa sürmektedir. Bu yöntemle yapılan ameliyatlarda hastalara genellikle kan nakli yapılmamakta ve göğüs kemiğinin iyileşme problemleri de tamamen ortadan kalkmaktadır. Görüntü olarak sonuçlar mükemmeldir. Bayanlarda yara izini görmek mümkün değildir, erkeklerde ise meme altında belli belirsiz bir iz kalmaktadır.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
www.alicivelek.com
Instagram://alicivelek-instagram

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Anahtar Kelimeler:
kalp ameliyatı minimal invaziv koroner cerrahi

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