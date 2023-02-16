MİRAÇ KANDİLİ ZİKİR VE TEBİHLERİ! Miraç Kandilinde çekilecek zikirler, tesbihler nelerdir, hangi ibadetler yapılır?

Miraç Kandili zikir ve tesbihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Recep ayının 27. gecesine gecesi idarek edilen bu özel günde birçok kişi ibadet edecek. Dualar okunacak, oruç tutulacak ve namaz kılınacak. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler, tesbihler nelerdir, hangi ibadetler yapılır? İşte Miraç Kandili zikir ve tesbihleri...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

-"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

-Miraç Kandilinin gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

-100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

-100 defa istiğfar,

-100 defa salâvat-ı serîfe okunur.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

Miraç Kandili bol zikir çekilerek geçirilmelidir. Resülullah (sav), "En faziletli zikir 'La ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selam gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."





