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  4. Miray Daner mavi bikinisiyle poz verdi! Yaza merhaba pozuyla mest etti

Miray Daner mavi bikinisiyle poz verdi! Yaza merhaba pozuyla mest etti

09.06.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Miray Daner, dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Daner'e adeta yorum yağdı. Kubilay Aka'nın ardından Oğulcan Engin ile aşk yaşayan genç oyuncu, son dönemde oldukça konuşuluyor.

Miray Daner mavi bikinisiyle poz verdi! Yaza merhaba pozuyla mest etti

Son olarak Kuş Uçuşu dizisiyle ekranda olan Miray Daner, bir süredir özel hayatıyla da adından bahsettiriyor. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Daner, mavi askısız bikinisiyle poz verdi, sosyal medya karıştı.

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Son olarak yaza merhaba konseptiyle bikinili pozlarını paylaşan Daner, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Vatanım Sensin, Medcezir ve Kuş Uçusu gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan Miray Daner, dekolteli pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Ünlü oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Doğu Demirkol ve son olarak İyilik dizisinde rol alan Mehmet Aykaç da bulunuyor.

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Daner'in paylaşımını gören kullanıcılar 'Sen en güzel kızsın', 'Mavi sana çok yakışıyor', 'Senden sonra kimse mavi giymesin' gibi yorumlarda bulundular.

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Miray Daner sosyal medya Oyuncu

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