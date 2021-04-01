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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı

01.04.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan "Ever Given" kargo gemisinin kurtarılması sonrası kurtarma ekibine teşekkür etmek için bölgeye giden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşması siren çalan Rus bandıralı gemi tarafından kesildi. Basın karşısında Sisi'nin zor anları kameraya yansıdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturan Panama bandıralı "Ever Given" kargo gemi sıkıştığı yerden kurtarıldı. 6 gün süren kurtarma çalışmaları nedeniyle bölgeyi ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibe teşekkür etti. Daha sonra hazırlanan platformda gazetecilere konuşan Sisi, açıklamalarına başladı.

SİREN SESİ KONUŞMASINI KESTİ

Karaya yaklaşan ve siren çalan Rus bandıralı yük gemisi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye zor anlar yaşattı. Konuşması sık sık sirenle kesilen Sisi, konuşmalarını bir kaç kez kesmek zorunda kaldı. "Evet. Gemi siren çalmayı bırakırsa konuşacağım. Ancak bana bir türlü fırsat vermemekte ısrarlı" diyen Sisi, daha sonra gülümsedi. O anlar kayıtta olan yerel medya tarafından kaydedildi.

SÜVEYŞ KANALINI TIKAYAN YÜK GEMİSİ

Süveyş'te geçtiğimiz hafta Panama bandıralı ve 400 metre uzunluğundaki "Ever Given" kargo gemisi kötü hava koşulları nedeniyle 24 Mart'ta karaya oturmuş, çok sayıda römorkör, geminin tekrar yüzdürülmesi için çalışmalara dahil edilmişti.Olayın ardından yüzlerce gemi Süveyş Kanalı'nın açılması için bekleme pozisyonuna geçmiş, lojistik sektörü büyük darbe almıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin siren çalan gemi ile imtihanı

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