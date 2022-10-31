Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir? Mısır püskülü çayı nasıl yapılır?

Diüretik, anti-inflamatuar, antioksidan ve ateş düşürücü özellikleri ile mısır püskülü çayının birçok hastalığın iyileştirilmesinde veya oluşumunun önlenmesinde etkili olduğu belirtilir. Özellikle kış aylarında grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların daha hafif atlatılması için mısır püskülü çayı içilmesi önerilir. Mısır püskülü çayı öksürük, mide bulantısı, kanser, cilt problemleri ve iltihap gibi sayısız soruna iyi gelebilir. K ve C vitamini içeren mısır püskülü çayı vücuda olan faydalarını çinko, bakır ve demir gibi mineralleri de barındırmasına borçludur. Şifalı yönleri ile kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşan mısır püskülü çayı ne işe yarar?

Mısır püskülü çayı neye iyi gelir?

İçerdiği C ve K vitaminleri ile mısır püskülü çayı, vücuda sayısız fayda sağlayabilir. Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan mısır püskülü çayı, çinko ve potasyum gibi mineralleri de içerir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özellikleri bulunduğu bilinen mısır püskülü çayı, ödem attırıcı etki de gösterir. Demir ve bakır minerallerini de barındıran mısır püskülü çayı, genel vücut ağrılarını giderebilir. Mısır püskülü çayı faydaları:

Vücudu rahatlatan mısır püskülü çayı kişileri stresten arındırabilir.

İdrar söktürücü özelliği ile bu çay vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

Kış mevsimi hastalıklarına karşı vücudu koruyabilir ve bağışıklığı güçlendirir.

Sindirimi kolaylaştıran bu içecek besinlerin emilimini hızlandırır.

C vitamini içermesi ile göz sağlığını destekleyen bu içecek kemik gelişimi bakımından da önemlidir.

Yüz ve cilt sağlığının dostu olarak gösterilen mısır püskülü çayı daha parlak ve güçlü saçlara sahip olunmasını sağlar.

Sstım, bronşit, alerji, farenjit ve sinüzit gibi sorunlara iyi gelebilir.

Stresi giderebilen mısır püskülü çayı duygudurum bozuklukları ile uyku problemlerini iyileştirebilir.

Şifalı mısır püskülü çayının antioksidanlar içermesi sayesinde kanser hastalıklarının oluşumunu önleyebildiği söylenir.

Ödem atmayı kolaylaştırdığı için bu çay boşaltım sistemini destekleyerek iltihaplanmaları önleyebilir.

Cilt hastalıklarını önleyebilen mısır püskülü çayı düzenli kullanıldığı zaman egzama, sedef ve cilt kuruluğuna iyi gelebilir.

Saç dökülmesini azaltabilen bu şifalı içecek kronik yorgunluk ile kabızlığa çare olabilir.

Böbrek hastalıklarının tedavisinde etkili olabilen mısır püskülü çayı kalp ve damar rahatsızlıklarının oluşumunu önleyebilir.

Mısır püskülü çayı nasıl yapılır?

Hazır olarak satın alınabildiği gibi evlerde de yapılabilen mısır püskülü çayı, günümüzde sıkça tüketilen içeceklerden birisidir. Kolaylıkla uygulanabilen mısır püskülü çayı tarifi birkaç temel malzemeyi kapsar. Aktarlardan veya marketlerden mısır püskülü satın alan kişiler kaynamış su ile bu şifalı çayı hazırlayabilir. Bu bağlamda sıkça sorgulanan "Mısır püskülü çayı nasıl demlenir?" sorusu da şu şekilde cevaplanabilir:

İlk olarak bir bardak kaynamış suya, 1 yemek kaşığı kadar mısır püskülü ekleyin.

Kaynamış suya eklenen mısır püskülü, 10-15 dakika boyunca demleyin.

Süzülerek bir fincana konulan mısır püskülü çayı, çubuk tarçın veya bir dilim limon eklenerek içilebilir.

Faydalarından yararlanılabilmesi için bu lezzetli içeceğin, günde 2 fincan tüketilmesi önerilir.

Mısır püskülü çayı zayıflatır mı?

Vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasını ve ödem atılmasını kolaylaştırması ile meşhur olan mısır püskülü çayı, diyet ve detoks listelerinin vazgeçilmez üyelerindendir. Bu özellikleri sayesinde kişilerin daha hafif hissetmelerini sağlayan mısır püskülü çayı, metabolizmanın çalışma hızını da artırabilir. Dolayısıyla bu faydalı içecek, kilo verme sürecinde olumlu etkiler bırakabilir.

Mısır püskülü çayı adet söktürür mü?

Regl düzensizliği sorunu yaşayan kadınların, mısır püskülü çayından yarar görebildikleri söylenir. Uzmanlara göre mısır püskülü çayı, adet söktürücü bir özellik gösterebilir. Ancak mısır püskülü çayının direkt olarak adet söktürdüğü veya regl düzensizliğini giderdiği kanıtlanmamıştır. Dolayısıyla bu içeceğin etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebildiği için, adet göremeyen kişilerin mutlaka bir uzmana danışmaları gerekir.