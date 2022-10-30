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Demirhindi çayı faydaları nelerdir? Demirhindi çayı nasıl yapılır?

29.10.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa, bitki ve meyveler bakımından oldukça zengindir ve doğal kaynaklı ürünler çeşitli şekillerde tüketilerek insan sağlığına pek çok yarar sağlar. Tarih boyunca toplumlar bitki ve meyvelerin sağladığı yararlardan faydalanmanın farklı yöntemlerini kullanmıştır. Bu yöntemlerden biri de bitki ve meyve çaylarıdır. Demirhindi de çayı da sağlığa pek çok faydası olan bitki çayları arasındadır. Peki, demirhindi çayının faydaları nedir, demirhindi çayı nasıl hazırlanır?

Demirhindi çayı faydaları nelerdir? Demirhindi çayı nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Demirhindi çayı ne işe yarar?
  • Demirhindi çayı tarifi
  • Demirhindi çayı zayıflatır mı?
  • Demirhindi çayı adet söktürür mü?

Demirhindi bitkisi sıcak ve ılıman iklimlerde yetişen, Arap dilinde “Hint hurması” olarak da bilinen bir meyvedir. Demirhindi, Mısır, Afrika, Güney Afrika ve Karayip topraklarında yetişen tropikal bir ağacın meyvesidir. Ülkemizde ise sıcak ve ılıman iklime sahip olan güney kentlerinde yetişmektedir. Şekil itibarıyla keçiboynuzunu andıran bu meyve olgunlaşma dönemine doğru ekşi bir meyve iken zamanla tatlanan bir meyvedir. Afrika çevrelerinde baharat olarak kullanılan demirhindi meyvesi, ülkemizde Ramazan şerbetlerinde de kullanılan ve kullanımı çok eski yıllara dayanan meyveler arasındadır. Bu sebeple birbirinden farklı yöntemlerle şifalarından yararlanılır. Bu yöntemlerden biri de demirhindi meyvesinin demlenerek çay elde edilmesidir. Peki, demirhindi çayı neye iyi gelir?

Demirhindi çayı ne işe yarar?

Demirhindi çayı, taşıdığı bileşenler sayesinde pek çok hastalığın tedavisinde ve sağlığın korunmasında önemli şifalı çaylar arasındadır. Pek çok kişinin kimyasal ilaçlar yerine doğal içerikli şifa arayışından dolayı ülkemizde de sıkça bu çay tüketilir. Demirhindi çayı faydaları ise şu şekildedir:

  • Karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur.
  • Kalp sağlığını korumakta önemli bir rol oynar.
  • Kan basıncını dengeler ve düzenler.
  • Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık problemini büyük ölçüde azaltır.
  • Ülser gibi hastalıkların oluşmasını önlemeye yardımcıdır.
  • Bağışıklık sistemini düzenleyerek oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu bariyer oluşturur.
  • Cilt lekelerini büyük ölçüde azaltır.
  • Eklem ağrılarına iyi gelir.
  • Gargara görevi de gördüğünden ağız içi yaraları iyileştirici özelliği vardır.
  • Kolesterol seviyelerini büyük ölçüde düzenler.
  • İstenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcıdır.

Doğa insan sağlığına yararlı birçok şey katar. Fakat yine de doğal olan her şeyin yararlı olabileceği düşünülmemekle birlikte bazen doğal olsa bile farklı etkenlerle sağlığa zararlı olabileceği göz ardı edilmelidir. Tüketilmesi gerekenden fazla tüketildiğinde bünyede toksin etkilere ya da alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle düzenli tüketim gereken zamanlarda mutlaka doktor tavsiyesi almak gerekir.

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Demirhindi çayı tarifi

Diğer bitki çayları gibi demirhindi çayı da tedavi değil tedavi destekleyici yöntemlerinden olduğu unutulmamalıdır. Her şey gibi bitki çaylarının da herkeste aynı etkiyi göstermeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Pek çok faydası bulunan ve farklı hastalıkların önlenmesinde koruyucu bir rol alan demirhindi çayı mutlaka doktora danışılarak tüketilmelidir. Peki, insan sağlığına birçok fayda sağlayan demirhindi çayı nasıl yapılır?

Demirhindi çayı yapmak için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • 1 litre su
  • 20 gram demirhindi meyvesi

Demirhindi çayı nasıl demlenir?

  • 1 litre suyu ateşe alın.
  • Suyun kaynamasından önce 20 gram demirhindi meyvesini suya ekleyin.
  • İyice kaynattıktan sonra ateşi kapatıp soğumaya bırakın.
  • Soğuyan demirhindi çayınızı sabah ve akşam olmak üzere tüketebilirsiniz.

Demirhindi çayı zayıflatır mı?

Fazla kilolara sahip olup bu kilolardan kurtulmanın doğal yöntemlerini arayan pek çok insan vardır. Sağlıklı ve doğru kilo vermek isteyenlerin başvurduğu ve bu süreçte de zayıflamaya yardımcı rol oynayan bitki çaylarının sayısı oldukça fazladır. Sindirim sistemini düzenleyen ve metabolizmayı hızlandıran birbirinden farklı çaylar fazla kilo kayıplarını sağlayarak dengeli kilo vermeye yardımcıdır. Doğanın birbirinden farklı faydalarla insanlara sunduğu bitki ve meyvelerin demlenmesiyle hazırlanan bu çaylar şifa amaçlı tüketildiği gibi zayıflamak amacıyla da pek çok insana yardımcı rol oynar.

Doğal yöntemlerle fazla kilolardan kurtulmak isteyenlerin listelerine ekledikleri birçok bitki çayı vardır. Zayıflamaya yardımcı olan bu çaylardan biri de demirhindi çayıdır. Besinlerin sindirimini hızlandıran ve sindirim sistemini düzenleyen demirhindi çayı istenmeyen kilolardan kurtulmaya olanak sağlar. Bu çay doğru hazırlanıp yeterli şekilde tüketilmesi durumunda olumlu sonuçlar vererek zayıflamaya yardımcı olduğu söylenebilir.

Demirhindi çayı adet söktürür mü?

Kadınların ideal şartlarda her 28 günde tekrar eden adet dönemleri zaman zaman düzensizleşebilir. Bu düzenin bozulmasının sebebini ise pek çok şeye bağlayabiliriz. Kadınların günlük hayatta yaşadığı stres, hormonlarının değişimi, beslenme düzenlerinin bozulması gibi pek çok sebeple düzensizleşen adet döneminde pek çok kadın doğal yol arayışına girer. Bu yollardan biri de bitkisel çaylardır. Kadınlar pek çok bitki çayını adet söktürmesi amacıyla tüketirler. İnsanın ruhsal ve fiziksel sağlığına sayısız faydası bulunan demirhindi çayı ise adet söktürücü çaylar arasında sayılmaz.

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