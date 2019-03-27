HABER

Mısır ve BAE birçok alanda iş birliği anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 23:59 | Son Güncelleme

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Mısır ziyareti sırasında iki ülke arasında iskan, sulama, ticaret ve sanayi alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı

KAHİRE (AA) - Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında iskan, sulama, ticaret ve sanayi alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, kamuoyuna duyurulmayan ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasında iskan, sulama, ticaret ve sanayi alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Sisi ve Al Nahyan'ın Arap dünyasının maruz kaldığı tehditler karşısında koordinasyon ve istişareyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Arap devletlerinin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden tüm dış müdahalelerin reddedilmesi" konusunda ittifak sağlandığı kaydedildi.

Mısır resmi verilerine göre, karşılıklı ticaret hacmi 2018 itibarıyla 3 milyar dolara ulaşan Mısır ve BAE arasındaki ilişkiler "iyi" olarak nitelendiriliyor.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha önce duyurulmayan ve süresi belirtilmeyen ziyareti kapsamında bugün Mısır'ın İskenderiye şehrine gelmiş, burada Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanmıştı.

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (5)Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (5)
Afrodisias’a hayran kaldılarAfrodisias’a hayran kaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan BAE mısır Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akşener: Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakını destekliyoruz

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Ankara Valiliği'nden seçim açıklaması!

Son dakika: Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Deniz Baykal ile ilgili yeni açıklama

Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı

Hatay'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Savaş mağduru hayatını başındaki mermiyle sürdürecek

Son dakika: Denizli'de 4,3 büyüklüğünde deprem

14.27'de bir deprem daha oldu! Bu kez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.