Mısır ve Rusya Savunma Bakanları askeri ilişkileri değerlendirdi

KAHİRE (AA) – Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile başkent Kahire’de bir araya geldi.

Mısır Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeki ve Şoygu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra güvenlik ve karşılıklı tecrübe aktarımı gibi konuları masaya yatırdı.

Görüşmede Mısırlı Bakan Zeki, ülkesinin Rusya ile özellikle askeri ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri güçlendirme konusuna özen gösterdiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu da ülkesinin Mısır'la ilişkilere önem verdiğini söyledi.

Ziyaret kapsamında iki ülke bakanları başkanlığında "6. Mısır-Rusya Ortak Askeri İş Birliği Komitesi" toplantısı gerçekleştirildi.

- Cumhurbaşkanı Sisi Şoygu'yu kabul etti

Şoygu ve beraberindeki heyet, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İttihadiye Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Rusya ile özellikle askeri ilişkileri geliştirme konusuna ağırlık verdiğini kaydetti.