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Mısır yönetiminin sokak köpekleri ile imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Mısır'da sokak köpekleri sayıları ve insanlara saldırılarındaki artış nedeniyle gündem oldu - Mısır parlamentosunda sokak köpekleri sorunu son 5 ayda 2 defa tartışıldı - Milletvekili Margaret Azer sokak köpeklerini Güney Kore gibi ülkelere ihraç ederek ekonomik kazanç sağlama teklifinde bulundu - Hayvanseverler köpeklerin ihracatı teklifine tepki gösteriyor - Mısır fetva makamı "Dar el-İfta" insanlara saldıran ve zarar veren sokak köpeklerinin gerek görüldüğünde sadece yetkililer tarafından öldürülebileceği fetvası verdi

KAHİRE (AA) - AYDOĞAN KALABALIK - Mısır sokaklarında son dönemde sayıları ve sabıkaları iyice artan sokak köpekleri ülkede öne çıkan gündem başlıklarından biri haline geldi.

Sosyal medyada başlayan "başıboş köpekler" tartışması parlamentoya kadar taşındı. Milletvekilleri son 5 ayda 2 defa konuyu meclis genel kurulunda ele almak zorunda kaldı.

Sokak köpeklerini böylesine gündeme taşıyan ilk vukuat başkent Kahire'nin batısında yer alan Bulak bölgesinde Eylül 2018'de yaşandı. Bir gencin sokak köpekleri ile başka bir kişiyi korkuttuğuna dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla başlayan tartışmalar, söz konusu gencin gözaltına alınmasına rağmen durmadı.

Mısır Ceza Kanunu'na göre, başkalarını korkutmak için hayvanları kullanmanın yaptırımı en az 2 yıl hapis ve 100 Cüneyh (Yaklaşık 6 dolar) para cezasından başlıyor.

- Peş peşe gelen köpek saldırıları

Bulak'taki olay sıcaklığını kaybetmeden Ekim 2018'de Garbiyye vilayetinde bir köpek, kadın ve çocukların da aralarında olduğu 13 kişiyi ısırarak hastanelik etti.

Geçen şubat ayında da Kahire'nin doğusundaki Medineti bölgesinde bir çocuğa iki köpeğin birden saldırması sonucunda çocuğun kafası ve vücudunun bazı bölgelerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi.

Çocuğa saldıran iki köpeğin sahibinin yargıç olduğunun anlaşılması üzerine konu Adalet Bakanlığı'na kadar intikal etti. Savcılık köpeklere el konulmasını kararlaştırdı. Adalet Bakanı Muhammed Husam Abdurrahim çocuğun babasıyla görüştü.

Kahire'nin lüks bölgelerinden Rihab'da da başka bir köpek saldırısı vakasının yaşanmasının ardından, Mısır parlamentosu konuyu tartışmak üzere 5 ay içinde ikinci kez toplandı.

- İkinci kez konu parlamentoda

Parlamentoda geçen hafta sokak köpekleriyle ilgili yapılan ikinci oturumda Ziraat Bakanı İzzeddin Ebu Setit, ülkede 15 milyon başıboş köpek olduğunu söyledi. Hayvanseverlere seslenen Ebu Setit, bu konuda daha fazla aktif olmaları ve çözüme katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Konunun çözümü için Ziraat ve İçişleri Bakanlıkları, yerel yönetimler ve hayvanseverlerden oluşan bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun 45 gün içinde bir rapor hazırlaması bekleniyor.

Mısırlı yerel yönetim yetkilileri son dönemde köpek saldırılarında artış yaşandığını, 15 milyon sokak köpeğinin yanı sıra evlerde beslenen köpeklerin de bulunduğunu ve haliyle ülkedeki sayının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor.

Mısır sokağında ise insanlar tabiatın doğal dengesini bozmadan sokak köpeği sayısının kültürel, sosyal ve dini değerler çerçevesinde makul seviyelere indirilebileceğini düşünüyor.

- Saldırgan köpeklerin öldürülmesi fetvası

Bu arada ülkedeki tartışmalara dini kurumlar da müdahil oldu. Mısır'ın fetva makamı olarak bilinen "Dar el-İfta" insanlara saldıran ve zarar veren sokak köpeklerinin öldürülebileceği fetvası verdi. "Ancak bu sıradan insanların yaptığı bir eylem olmamalıdır." denilerek bu işlemi sadece yetkili ve görevlilerin yapabileceği kayıt ve şartı getirildi.

Söz konusu fetva, Dar el-İfta'nın insanların gördükleri köpeklere saldırması ve onları öldürmesinin önünü açmadan, sonunun çözümü için sadece yetkililere cevaz verdiği şeklinde yorumlanıyor.

- Sokak köpeklerinin Asya ülkelerine ihracatı önerisi

Ekim 2018'de parlamentoda yapılan görüşmelerde kadın milletvekili Margaret Azer'in, köpek etinin yenildiği Güney Kore gibi Asya ülkelerine köpek ihracatı yapılması ve maddi gelir sağlanması teklifinde bulunması hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu.

Mısırlı hayvansever Mona Halil, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Asya ülkelerinde öldürülmeden önce köpeklere işkence edildiğini belirterek söz konusu öneriye tepki gösterdi.

Halil, köpeklerin zehirlenmesi gibi bazı görüşlerin de ortaya atıldığını hatırlatarak, bunun da kabul edilemez olduğunu söyledi.

Mısır'da 2018 yılında köpek saldırılarında 59 bin civarında artış gözlendi. Resmi verilere göre ülke genelinde geçen yıl 482 bin 40 saldırı kaydedildi. 2017 yılında bu rakam 423 bin olarak tespit edilmişti.

Mısır kamuoyu sokak köpekleriyle ilgili komisyonun nisan ayının ortalarında açıklayacağı raporu ve sonrasında Mısır yönetiminin meselenin çözümü için takınacağı tutumu "hükümet için imtihan" olarak yorumluyor ve merakla bekliyor.

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Köpek saldırısı mısır sokak köpeği

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