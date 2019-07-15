Mısır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

KAHİRE (AA) – Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) liderliği tarafından planlanan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin bir bütün olarak tüm Türk vatandaşlarını, siyasi partileri, seçilmiş Türkiye Cumhurbaşkanını, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devlet kurumlarını, kamu yöneticilerini, Türk silahlı kuvvetlerini, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi hedef aldığını söyledi.

Yaşananların Türkiye'nin bugüne kadar hiç görmediği en büyük ve organize terör saldırısı olarak tarihe geçtiğinin altını çizen Eruygur, "O gece 182'si sivil olmak üzere 251 vatandaşımız şehit olmuş, keza 2 bin 26'sı sivil 2 bin 200 civarında vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Eruygur konuşmasında, FETÖ'nün küresel ağında gözle görülür bir bozulma yaşandığına dikkati çekerek, örgütün asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayesi yaratmaya, medyada tekrar görünür olmaya ve Türkiye’ye düşman çevrelerle iş birliğini güçlendirmeye gayret ettiğini dile getirdi.