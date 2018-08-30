HABER

Mısır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 23:55 | Son Güncelleme

Mısır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

KAHİRE (AA) - Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkentteki büyükelçilikte gerçekleştirilen resepsiyona, birçok ülkenin büyükelçileri ile askeri ataşeleri katıldı.

Resepsiyona katılan misafirleri Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Müsteşarı Halime Ebru Demircan ile Kahire Askeri Ataşesi Albay Mustafa Özgür Tüten karşıladı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Müsteşarı Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda Demirören Medya Grubu temsilcileriyle bir araya geldi
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Kahire Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Son dakika! YKS tercih sonuçları açıklandı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 31Ağustos Cuma hutbesi)

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 31 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 indir - En yeni, güncel ve anlamlı kısa Cuma mesajları

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.