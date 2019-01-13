Mısır'da 5 limanda faaliyetler durduruldu

KAHİRE (AA) - Mısır’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 5 limanda faaliyetler durduruldu.

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya göre, Kızıldeniz Limanlar İşletmesi, Kızıldeniz’deki El-Zeiteyat ve Suveyş limanlarında fırtınadan dolayı oluşan dev dalgalar nedeniyle faaliyetlerin durdurulmasını kararlaştırdı.

Akdeniz’de bulunan Sayd, İskenderiye ve Dahile limanlarındaki dev dalgalar nedeniyle de faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

- Ülkenin güney batısında kum fırtınası

Mısır’ın güney batısında yer alan ve topraklarının büyük kısmının çöllerden oluştuğu Vadi el-Cedid vilayetinde ise kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi.

Hava sıcaklığının önemli oranda düşmesine ve görüş mesafesinin azalmasına neden olan kum fırtınasının, bölgede hayatı olumsuz etkilediği duyuruldu.

