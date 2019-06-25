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Mısır'da 8 muhalife gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:39 | Son Güncelleme

Mısır güvenlik güçleri 4'ü solcu akımlara, 2'si Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na mensup 8 kişiyi gözaltına aldı

KAHİRE (AA) - Mısır güvenlik güçleri, 4'ü solcu, 2'si Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) mensup 8 muhalifi gözaltına aldı.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır ekonomisine zarar vermek için komplo girişiminde bulunan 19 ticari şirkete operasyon düzenlendiği ve operasyon kapsamında 8 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Mısır Sosyal Demokrat Partisi Yönetim Kurulu Üyesi eski milletvekili Ziyad el-Uleymi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan sosyalist lider Hamdin Sabahi’nin seçim kampanyası resmi Sözcüsü Hüsam Mu’nis, solcu gazeteci Hişam Fuad ve Mısır’ın solcu işçi temsilcilerinden Hasan Berberi gözaltına alındı.

Kurulma aşamasında olan muhalif İstiklal Partisi Yönetim Kurulu üyelerinden Üsame Abdulal ve İhvan üyesi oldukları belirtilen iş adamı Mustafa Abdulmuiz ve ekonomist Ömer eş-Şiniti’nin gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltına alınan 8’inci şahıs Ahmed Gannan’ın siyasi duruşu hakkında bilgi verilmemesi dikkati çekti.

Söz konusu gözaltına alındığı duyurulan şahısların avukatları veya aileleri tarafından her hangi bir açıklama yapılmadı.

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2'si İhvan 4'ü solcu 8 gözaltı mısır

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