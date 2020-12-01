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Mısır’da boya ve tiner fabrikasında büyük yangın

01.12.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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Mısır’ın Şarkiye ilindeki boya ve tiner fabrikasında yangın çıktı.Mısır’ın Şarkiye iline bağlı 10 Ramazan şehrinde bulunan boya ve tiner fabrikasında yangın çıktı.

Mısır’ın Şarkiye ilindeki boya ve tiner fabrikasında yangın çıktı.

Mısır’ın Şarkiye iline bağlı 10 Ramazan şehrinde bulunan boya ve tiner fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alev topuna dönerken, fabrikada art arda küçük patlamalar meydana geldi. Yangına 12 itfaiye ekibi müdahale ederken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangında çok sayıda kişinin yaralandığını açıklarken, yaralılara müdahale etmek için olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini belirtti.

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