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Mısır’da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın çıktı: 7 ölü, 5 yaralı

26.12.2020 14:58 | Son Güncelleme:
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Mısır’ın El Obour kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Mısır’ın El Obour kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Mısır’ın El Obour kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Mısır’ın El Obour kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Yetkililer, kentteki Al Amal Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangına müdahale etmek için olay yerine iki itfaiye aracının gönderildiğini aktaran yetkililer, hastanedeki hastaların tahliye edildiğini ifade etti.

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