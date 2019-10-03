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Mısır'da gözaltına alınan bazı yabancılar serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 22:56 | Son Güncelleme

Mısır'da gözaltına alınan bazı yabancılar serbest bırakıldı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, başkent Kahire'deki Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katılmakla suçlanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu bazı kişilerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın savcılığa dayandırdığı habere göre, 20 Eylül'de Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları sırada gözaltına alınan bir grup yabancı uyruklu kişi serbest bırakıldı.

Haberde, söz konusu kişilerin vatandaşı oldukları ülkelerin elçiliklerinden gelen talepler üzerine serbest bırakıldıkları aktarıldı.

- Uyruklarına dair bilgi paylaşılmadı

Serbest bırakılanların uyruklarına ya da sayılarına dair bilgi verilmeyen haberde, bu kişilerin sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Mısır medyasında, 20 Eylül'de gözaltına alınanlar arasında 3 Türk vatandaşının da bulunduğu yönünde haberler yer almıştı.

Mısır Savcılığından 26 Eylül'de yapılan açıklamada beş kentte düzenlenen "yasa dışı" gösteriler nedeniyle gözaltına alınan bin kişi içerisinde, aralarında bir Filistinli ile bir Hollandalının da bulunduğu bazı yabancıların olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, dün yaptığı yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Ürdünlü Abdurrahman Ali Hüseyin ve Sair Husam Matar'ı serbest bıraktığını belirtmişti.

Serbest bırakılan Ürdünlülerin, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları iddia edilmişti.

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