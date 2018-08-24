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Mısır'da önde gelen muhalif isimlere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 00:09 | Son Güncelleme

Mısır'da önde gelen muhalif isimlere gözaltı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın önde gelen muhalif isimlerinden ekonomi uzmanı Raid Selame ve akademisyen Yahya el-Kazaz gözaltına alındı.

Avukat Halid Ali, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, ailelerinden alınan bilgiye göre Raid Selame'nin başkent Kahire'deki evinde, Yahya el-Kazaz'ın ise taziye ziyareti için bulunduğu El-Kusayr kentinde gözaltına alındığını belirtti.

Öte yandan muhalif Demokratik Sivil Hareket'ten yapılan yazılı açıklamada, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdulfettah es-Sisi'ye rakip olan Hamdin Sabbahi'nin ekonomi programı sorumlusu Raid Selame'nin de aralarında bulunduğu bazı muhalif isimlere yönelik gözaltıların endişe verici olduğu ifade edildi.

Mısır makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Avukat Halid Ali, dün yaptığı açıklamada muhalif eski diplomat Masum Merzuk'un Kahire'deki evinde gözaltına alındığını duyurmuştu.

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