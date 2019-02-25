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Mısır'daki idamlara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

Darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de protesto edildi

NİĞDE (AA) - Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de bazı sendikaların temsilcileri, Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesini protesto etti.

Memur-Sen Niğde Şubesi'nde toplanan sendika temsilcileri, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.

Grup adına açıklamayı okuyan Diyanet-Sen Niğde Şube Başkanı Murat Dündar, darbeci Sisi hükümetinin göstermelik yargılamalarla bugüne kadar 165 masumu idam ettiğini söyledi.

Mısır zindanlarında idam edilmeyi bekleyen 600 kişi bulunduğunu belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Ağır işkenceler eşliğinde, çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz."

- Kayseri

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisinde, sendika üyeleri Mısır'daki idamlara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, idamları kınadı.

Kalkan, "İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor." diye konuştu.

Memur-Sen olarak Mısır'daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrısında bulunan Kalkan, İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yaptı.

- Kırıkkale

Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği tarafından düzenlenen protesto gösterisinde ise Nur Cami ve Külliyesi avlusunda toplanan grup "Katil Sisi hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilcisi Recep Akdoğan, "Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır'da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam alemine baş sağlığı diliyoruz. Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

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