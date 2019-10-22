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Mısır'daki İkinci Cennetü'l Bâki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Bedir Savaşı'na katılan 70 sahabeye ait mezarların bulunduğu Mısır'ın Behnesa beldesi "İkinci Cennetü'l Bâki" olarak adlandırılıyor - Bizanslılar ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda çok sayıda şehidin verildiği bu beldeye, şehitler şehri anlamına gelen "Medinet'üş-Şuheda" da deniliyor - Hazreti Hüseyin'in torunu Hüseyin bin Salih bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib'in mezarı da burada bulunuyor - Behnesa'nın Müslümanlarca fethedilmesine ilişkin en önemli kaynak, Muhammed bin Muiz tarafından kaleme alınan "Behnesa'nın Fethi" kitabıdır - İlk baskısı 1861 yılında yapılan kitap, 1887 yılında Kahire'de Osmanlıca olarak da basıldı - Muhammed bin Muiz kitabında, Mısır'da Müslümanlar adına en büyük kırılmanın ülkenin güneyinin ele geçirilmesi esnasında Behnesa'da yaşandığını ifade ediyor

KAHİRE (AA) - AYDOĞAN KALABALIK - Mısır'ın Minye kentine bağlı Behnesa beldesinde bulunan mezarlık, Bedir Savaşı'na katılan 70 sahabe ile onlarca tabiinin defnedildiği bir yer olması sebebiyle "İkinci Cennetü'l Bâki" olarak kabul ediliyor.

Güney Mısır'ın fethi sırasında şehit düşenlerin defnedildiği mezarlıkta, onlarca tabiinin yanı sıra Bedir Savaşı'na katılan 70 sahabe de bulunuyor.

Mısır fatihi Amr bin As, 644 yılında Kays bin Haris komutasındaki bir orduyu Mısır'ın güneyine gönderdi. Yüksek surlarla çevrili çok iyi korunan bir konuma sahip olan Behnesa beldesi, o tarihte Mısır’da hüküm süren Bizanslılar ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmalarda en çok şehit verilen noktalardan biri oldu. Bu nedenledir ki buraya, şehitler şehri anlamına gelen "Medinet'üş-Şuheda" da deniyor.

- Hazreti Hüseyin'in torunu burada yatıyor

Mısırlılar bu beldede edilen duaların kabul olunacağına inanıyor. Özellikle de çok sayıda şehit verilen "Mecrel Hasa" isimli sel yatağı, dua etmek için en çok tercih edilen mekanların başında geliyor.

Hazreti Hüseyin’in torunu Hüseyin bin Salih bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talib ve Ziyad bin Ebu Süfyan'ın kabirleri de burada bulunuyor.

Geçmiş asırlarda buraya Irak, Mağrip ülkeleri ve Endülüs gibi uzak bölgelerden çok fazla ziyaretçi geldiği ifade ediliyor.

Sahabe mezarlarının yanı sıra eski bir Hristiyan şehri olan bölgede Hazreti İsa döneminden kalan ibadet alanları da bulunuyor.

- "Behnesa'nın Fethi" kitabı

Behnesa'nın Müslümanlarca fethedilmesiyle ilgili en önemli kaynak Muhammed bin Muiz tarafından kaleme alınan "Behnesa’nın Fethi" kitabıdır. Kahire'de 1861 yılında basılan kitabın orijinali 142 sayfadan oluşuyor.

Yüzlerce Müslümanın şehit olduğu Behnesa'nın fethini anlatan en önemli kaynak olarak kabul edilen kitabın tam adı ise "Harikulade Acayipliklerin Yaşandığı ve Sahabelerin Şehit Düştüğü Behnesa'nın Fethi".

1861'den 1965'e kadar defalarca basılan 1887'de Kahire'de Osmanlıca olarak da yayınlanan kitabın el yazması sayfaları hala Mısır Milli Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Kitapta, Mısır fatihi Hazreti Amr bin As’ın Şam'dan gelerek Mısır'ı fethettiği, şu anda "Eski Kahire" denilen bölgede yer alan Babil Kalesi'nden başka ciddi bir mukavemet ile karşılaşılmadığı anlatılıyor.

Kalenin Amr bin As'ın ordusunun Hicri 19'uncu yılın ramazan ayının ilk gününde başlattığı kuşatmadan 7 ay sonra düştüğü, böylece Kahire'nin İskenderiye ile bağının kesildiği ve kısa süre sonra İskenderiye'nin de kolayca fethedildiği kaydediliyor.

Muhammed bin Muiz kitabında, Mısır'da Müslümanlar adına en büyük kırılmanın ülkenin güneyinin ele geçirilmesi sırasında yaşandığını ve çok miktarda kilisenin yer aldığı Bizans şehri Behnesa kentindeki çatışmalarda çok sayıda şehit verildiğini anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Behnesa İkinci Cennetü'l Bâki mısır

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