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Mısırlı eski hakime zorla senet imzalattıran 5 kişiden 4’ü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da Mısırlı eski bir hakime tuzak kurup zorla senet imzalattıran 5 kişiden 4’ü polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.Mısır’da Mursi döneminde hakimlik yapan 47 yaşındaki Walied Mohammad R.

Mısırlı eski hakime zorla senet imzalattıran 5 kişiden 4’ü yakalandı

İstanbul’da Mısırlı eski bir hakime tuzak kurup zorla senet imzalattıran 5 kişiden 4’ü polis tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.
Mısır’da Mursi döneminde hakimlik yapan 47 yaşındaki Walied Mohammad R. isimli bir kişi Sisi’nin darbe ile başa geçmesinden sonra görevinden azledildi. Mısırlı hakim görevinin sona ermesiyle yeni bir karar alıp Türkiye’ye yerleşip ticaret yapmaya başladı. İstanbul’da ikamet eden Mısırlı eski hakim, Mısırlı bir başka şahıs Ayman El Sayed H. isimli 37 yaşındaki adamla ticaret yaparken aralarında husumet çıktı.

"Polis kılığıyla tuzak kurdular"
Alacak verecekten dolayı anlaşmazlık yaşayan taraflar daha sonra konuyu çözmek için buluşma ayarladılar. Ancak, Ayman El Sayed H., Mısırlı R.’ye Abdullah G., Nezir D., Avni Anıl Y. ve Ali Alper S. isimli şahıslarla anlaşarak tuzak kurdu. 22 Haziran günü Taksim’de bir araya gelen taraflardan Ali Alper S. polis kılığına girerek eski hakim R.’yi zorla bir minibüse bindirdi.

"90 bin dolarlık senet imzalatıyorlar"
Daha sonra minibüste bulunan Ayman El Sayed. H.’de dahil diğer 4 kişi, minibüsle Bursa’ya kadar gidip talihsiz adamı darp ederek zorla 90 bin dolarlık senet imzalattı. Seneti imzalattıktan sonra tekrar geri dönen grup, şanssız R.’nin üzerindeki 5 bin dolar, bin lira ve pasaportuna da el koyduktan sonra şahsı Bağcılar’da bir yere atıp kaçtı. İlk başta korkusundan bir yere gidemeyen Mısırlı eski hakim, 24 Ekim tarihinde grubun tekrar seneti tahsil etmek istemesi üzerine polise başvurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri adamın şikayeti üzerine çalışmalara başlayarak grubu tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyon sonucu Abdullah G., Nezir D., Avni Anıl Y. ve Ali Alper S. isimli şahısları Bağcılar, Esenyurt ve Üsküdar’da yakaladı.

"4 kişi tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi"
4 şahıs ekiplerin sorgulamalarının ardından suçlarını itiraf ettikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemede şahıslar nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, zorla senet imzalattırma ve sahte polis kimliği bulundurma suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Mısırlı Ayman El Sayed H. ise kaçarken ekipler tarafından aranması devam ediyor. Polis olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Mısırlı eski hakime zorla senet imzalattıran 5 kişiden 4’ü yakalandı

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